Recupera PCyB cuerpo de hombre en el río Bravo

Fue localizado a la altura del sector cercano al Hotel Holiday Inn, aproximadamente un kilómetro río abajo, tras un reporte realizado por autoridades de Estados Unidos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Fue localizado a la altura del sector cercano al Hotel Holiday Inn, aproximadamente un kilómetro río abajo, tras un reporte realizado por autoridades de Estados Unidos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Elementos de Protección Civil y Bomberos (PCyB) de Nuevo Laredo recuperaron el cuerpo de un hombre en el río Bravo, a la altura del sector cercano al Hotel Holiday Inn, aproximadamente un kilómetro río abajo, tras un reporte realizado por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con información proporcionada por el coordinador de Bomberos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Lino Sosa Gutiérrez, el hallazgo se realizó con apoyo de corporaciones estadounidenses, quienes alertaron sobre la presencia del cuerpo en el cauce del río, lo que permitió iniciar las labores de localización y recuperación.

“Acabamos de realizar la recuperación de un cuerpo que, con apoyo de las autoridades de Estados Unidos, nos hicieron el reporte de haberlo visto a la altura del Hotel Holiday Inn, un kilómetro río abajo, y nos abocamos a la recuperación del mismo, siendo este un masculino”, señaló.

El funcionario indicó que, hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona, por lo que se espera la intervención de las autoridades correspondientes para determinar si portaba alguna identificación y establecer su procedencia. Asimismo, no se descarta que pudiera tratarse de un caso previamente reportado.

“Estamos esperando autoridades correspondientes para ver si trae alguna identificación para ver de dónde proviene esa persona. Se presume que podía ser la persona que falleció o que se reportó”, agregó.

Sobre las circunstancias de la muerte de la persona, explicó que la mañana del miércoles después de recibir un reporte por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, acudieron al área de El Patinadero, pero al momento del arribo, el cuerpo ya se encontraba sumergido, lo que dificultó la verificación inmediata de características como la vestimenta.

“Posiblemente sí, lamentablemente la llegada de los compañeros no alcanzó para ver las características, en este caso la ropa que traía. Desafortunadamente, llegando ya estaba sumergido el cuerpo”, precisó.

El coordinador también indicó que se buscará información adicional con autoridades estadounidenses para intentar confirmar si coincide con la persona reportada días antes.

En cuanto a las condiciones del río, reiteró que, aunque el nivel del agua se mantiene bajo, la corriente representa un riesgo constante para quienes se introducen en él. “A pesar de que el nivel del agua esté bajo, hay corriente, y posiblemente fue una de las situaciones que esta persona tuvo. No sabemos si en su momento haya sido por intentar cruzar, pero lamentablemente estas fueron las consecuencias”, comentó.

El cuerpo fue localizado atorado en una zona conocida como “isleta”, lo que permitió su recuperación por parte de los elementos de rescate.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar ingresar al río, especialmente bajo el consumo de bebidas alcohólicas, al no tratarse de un espacio recreativo seguro. “La recomendación es evitar introducirse al río. No es un balneario como tal y representa riesgos importantes para la integridad de las personas”, concluyó.