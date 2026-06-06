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Deja choque daños materiales en carretera Aeropuerto

Las autoridades determinaron que el incidente fue consecuencia de un cambio intempestivo de carril

La circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las maniobras. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un accidente vial derivado de una maniobra de cambio de carril se registró sobre la Carretera Aeropuerto, frente a las instalaciones de Transportes T.M.S., sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con autoridades de Tránsito y Vialidad.

El percance ocurrió cuando un automóvil Kia K3 modelo 2026, conducido por Mayra Rocío, de 28 años, circulaba en dirección de sur a norte y, al intentar incorporarse a otro carril, fue impactado por un vehículo Honda Civic modelo 2017 que transitaba en la misma vía.

La segunda unidad era manejada por Paulina Galilea, de 31 años, quien continuaba su trayectoria cuando se produjo la colisión. El impacto se localizó en el costado posterior derecho del Kia, mientras que el Honda presentó daños en la parte frontal izquierda.

Tras el análisis pericial, las autoridades determinaron que el incidente fue consecuencia de un cambio intempestivo de carril sin la debida precaución, lo que derivó en la responsabilidad de la conductora del Kia.

Elementos de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de los vehículos, los cuales fueron trasladados al corralón correspondiente. La circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las maniobras.

Este tipo de incidentes se mantiene como uno de los más recurrentes en arterias de flujo continuo, donde las maniobras de incorporación requieren atención permanente a las condiciones del entorno vehicular.

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