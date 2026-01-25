Se estampa contra negocio de pinturas en el poniente

De acuerdo con información proporcionada por autoridades viales, el percance ocurrió cuando una camioneta tipo pick up, modelo reciente, circulaba de oriente a poniente y, al llegar a la altura de la privada Londres, su conductor perdió el control de la unidad. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente vial al poniente de Nuevo Laredo, luego de que una camioneta se impactara contra la infraestructura de un negocio de pinturas ubicado sobre la Calzada de los Héroes, también conocida como Carretera a Anáhuac.

El peritaje preliminar indicó que el pavimento mojado por la llovizna y la velocidad a la que se desplazaba el vehículo influyeron para que la camioneta se desviara hacia su costado derecho.

En su trayectoria, la unidad impactó primero un barandal metálico tipo pasamanos y posteriormente una jardinera decorativa ubicada al frente del establecimiento comercial, causando daños materiales visibles.

Al arribar las corporaciones de auxilio y vialidad, no se localizó al conductor en el sitio, ni se encontraron indicios que permitieran confirmar la presencia de personas lesionadas.

Elementos de Tránsito y Vialidad procedieron a asegurar el área y abanderar la circulación, debido a que la posición final del vehículo y las condiciones de la carpeta asfáltica representaban un riesgo para otros automovilistas.

Concluidas las diligencias correspondientes, la camioneta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa y trasladada al corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que el propietario acuda ante la autoridad para los trámites y responsabilidades que correspondan.