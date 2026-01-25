Deja choque severos daños materiales en la colonia Matamoros

El percance ocurrió en la intersección de las calles Perú y Niños Héroes. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un accidente vial se registró en el sector de la colonia Matamoros, luego de una colisión múltiple que dejó como saldo tres vehículos con daños materiales de consideración, sin personas lesionadas.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Perú y Niños Héroes, donde una camioneta tipo pick up circulaba sobre esta última vía en dirección de norte a sur, de acuerdo con información de la autoridad vial.

Según el reporte preliminar, al llegar al cruce, el conductor de la unidad no logró detener su marcha en el señalamiento correspondiente, en un contexto de pavimento resbaladizo por la humedad presente en la zona.

La camioneta impactó a un vehículo tipo SUV que transitaba con preferencia de oriente a poniente, provocando que este último perdiera el control tras el choque inicial.

Derivado del impacto, el segundo vehículo fue proyectado contra un automóvil sedán que se encontraba debidamente estacionado sobre la acera, resultando los tres automotores con afectaciones visibles.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para asegurar el área, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación, sin que fuera necesaria la intervención de cuerpos de emergencia médica.

Las autoridades informaron que las unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas al corralón.