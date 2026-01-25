La UAT en alerta ante ingreso de frente frío polar

De acuerdo con el calendario de la UAT, el período de inscripciones y reinscripciones permanecerá vigente del 5 al 16 de enero de 2026, en tanto que el inicio de clases está programado para el 19 del mismo mes.

De acuerdo con el calendario de la UAT, el período de inscripciones y reinscripciones permanecerá vigente del 5 al 16 de enero de 2026, en tanto que el inicio de clases está programado para el 19 del mismo mes.

Ciudad Victoria, Tam.- Ante el inminente ingreso al territorio tamaulipeco del frente frío no. 30 y que, de acuerdo con información de Protección Civil del estado, será impulsado por una masa de aire ártico que generará evento “norte” con fuertes ráfagas de viento, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se mantiene atenta y en seguimiento permanente ante la evolución de dichas condiciones meteorológicas.

Las temperaturas descenderán hasta -4° C en la frontera, mientras que para el centro las mínimas serán entre 1° y 5°C, por lo que se recomienda a la comunidad universitaria estar atenta a los comunicados emitidos por las autoridades competentes.

Para la UAT, lo más importante es evitar la exposición innecesaria de su comunidad a las bajas temperaturas con el objetivo de prevenir riesgos para la salud y la seguridad, por lo que los invitamos a adoptar las medidas necesarias de resguardo y autocuidado como:

Vestir en capas de ropa

Cubrir cabeza, manos y pies

Evitar ropa húmeda

Mantener la hidratación

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Además, la institución continuará monitoreando la situación y difundirá información relevante en caso de ser necesario.