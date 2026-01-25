Anuncia Claudia Sheinbaum inversión histórica para Tamaulipas

Da a conocer amplia serie de apoyos en vivienda, carreteras, salud e infraestructura hidráulica por más de 23,000 millones de pesos

Reynosa, Tamaulipas.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo refrendó todo el respaldo del Gobierno Federal a Tamaulipas, al anunciar una amplia serie de apoyos en vivienda, carreteras, salud, obras de infraestructura hidráulica y más de 23,000 millones de pesos en inversión de los programas federales que beneficiarán a 816,000 tamaulipecos y tamaulipecas.

Acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el primer día de su gira de trabajo, en Tampico y Reynosa, la presidenta reiteró que el deber de la Cuarta Transformación es la felicidad del pueblo de México, por ello la lucha, dijo, es por la justicia social y el bienestar.

“Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias Américo por tu trabajo al frente de este hermoso estado”, expresó.

Por la mañana en el puerto de Tampico, supervisó el avance del nuevo hospital del ISSSTE, que será un nuevo referente en la atención médica en la región.

EN VIVIENDA PARA EL BIENESTAR, LA META SEXENAL ES SUPERAR LAS 84 MIL CASAS EN TAMAULIPAS

Por la tarde, en el desarrollo habitacional Florencia del municipio de Reynosa, encabezó la entrega de 44 viviendas a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

En este evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Tamaulipas, la meta sexenal es superar las 84 mil viviendas, construidas a través de una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp), generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecos.

Además de la entrega de llaves de viviendas nuevas, en Reynosa también se entregaron 349 constancias de liquidación del Fovissste y 100 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que en Tamaulipas, de 60 mil viviendas que se construirán, tienen contratadas 42 mil en 32 proyectos ubicados en los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Río Bravo y agregó que a finales de 2026 se habrá iniciado la construcción del 100 por ciento de la meta en el estado.

El funcionario federal explicó que en el desarrollo habitacional Florencia se construyen 2 mil 4 viviendas, de las que ya se concluyeron 348 y de manera mensual se entregarán en promedio 140 viviendas hasta abril de 2027.

Informó que de los 4.8 millones de créditos reestructurados, 288 mil corresponden a derechohabientes de Tamaulipas: 14 mil de ellos fueron liquidados, 87 mil se beneficiaron con reducciones y 187 mil con bajas de intereses, mensualidades y saldos.

Además, se liberaron 17 mil hipotecas y en el transcurso de los siguientes meses serán 67 mil más. Aunado a que durante 2026 se entregarán 25 mil créditos Mejoravit para el mejoramiento de vivienda, que se suman a los 20 mil que se otorgaron en 2025, siendo la meta sexenal de 120 mil.

BANOBRAS DA A CONOCER PROYECTOS POR 2 MIL 605.3 MILLONES DE PESOS

Más tarde, en el Centro de Convenciones de Reynosa, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció la inversión de 2 mil 605.3 millones de pesos para la construcción del sistema integrado de transporte en la zona conurbada de Tampico, además de 3,950 millones de pesos para el proyecto de conexión del libramiento Reynosa y 35 mil millones en el proyecto del Corredor Carretero del Golfo de México que comprenderá 14 municipios de Tamaulipas generando 104 mil empleos directos y 74 mil indirectos.

También mencionó que está en proyecto la ampliación del puente Nuevo Laredo 4-5 para crear un hub logístico-industrial.

Por su parte, Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua informó que se invierten 2,600 millones de pesos en la segunda línea del acueducto de ciudad Victoria, así como 6 mil millones para la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 de Tamaulipas y 691 millones en más de 600 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En su intervención, Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transporte, dio detalles sobre la inversión en el MegaBachetón, teniendo como eje prioritario la conexión Ciudad Valles-Tampico, así como la construcción de un nuevo CBTIS en Reynosa y el tren Saltillo-Nuevo Laredo, haciendo un total de inversión de la SICT en Tamaulipas, por 23 mil mdp entre 2026 y 2028 y 8 mil millones, solo en el presente año.

Jesús Salvador Valencia, subsecretario de Bienestar Social aseguró que los apoyos de los programas sociales que llegan a 816 mil tamaulipecos y tamaulipecas, con una inversión de más de 23 mil MDP, no se condicionan y se entregan directo al beneficiario.

Por último, dijo que en Tamaulipas el programa Salud Casa por Casa, opera con 520 enfermeras y enfermeros quienes han brindado 23 mil 300 consultas y además anunció que la siguiente semana arrancan en la entidad, las Farmacias para el Bienestar.