Anuncia Cruz Roja campaña gratuita de densitometría ósea

Nuevo Laredo, Tam.- La Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo Laredo, anunció el arranque de una campaña gratuita de densitometría ósea, dirigida a personas mayores de 40 años, con el objetivo de prevenir y detectar oportunamente problemas como la osteoporosis.

“Vamos a tener una campaña completamente gratuita de densitometría ósea para personas mayores de 40 años, con la finalidad de detectar a tiempo problemas como la osteoporosis y prevenir fracturas, brindando además orientación, tratamiento y seguimiento médico a cada paciente”, señaló Emanuel Delgado Rodríguez, director médico de la benemérita institución.

Delgado Rodríguez informó que la jornada se llevará a cabo del 13 de abril al 15 de mayo, con atención de lunes a sábado en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Durante este periodo se contempla atender a un promedio de 24 a 25 personas por día, con la meta de alcanzar alrededor de 720 beneficiarios.

Explicó que la densitometría ósea es un estudio preventivo que permite identificar afectaciones en los huesos, como la desmineralización del calcio, lo cual puede derivar en condiciones como osteopenia u osteoporosis, incrementando el riesgo de fracturas en tobillos, manos o caderas.

Detalló que además del estudio, los pacientes recibirán en el momento sus resultados, orientación médica, recomendaciones nutricionales y en caso necesario, tratamiento especializado para evitar complicaciones futuras.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a agendar su cita al teléfono 867-7120989, a fin de recibir una atención adecuada y contribuir a la detección temprana de enfermedades óseas.