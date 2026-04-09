El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.70
EN VIVO

Anuncia Cruz Roja campaña gratuita de densitometría ósea

Dirigida a personas mayores de 40 años de edad

Emanuel Delgado Rodríguez, director médico de la Cruz Roja Mexicana en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- La Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo Laredo, anunció el arranque de una campaña gratuita de densitometría ósea, dirigida a personas mayores de 40 años, con el objetivo de prevenir y detectar oportunamente problemas como la osteoporosis.

“Vamos a tener una campaña completamente gratuita de densitometría ósea para personas mayores de 40 años, con la finalidad de detectar a tiempo problemas como la osteoporosis y prevenir fracturas, brindando además orientación, tratamiento y seguimiento médico a cada paciente”, señaló Emanuel Delgado Rodríguez, director médico de la benemérita institución.

Delgado Rodríguez informó que la jornada se llevará a cabo del 13 de abril al 15 de mayo, con atención de lunes a sábado en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Durante este periodo se contempla atender a un promedio de 24 a 25 personas por día, con la meta de alcanzar alrededor de 720 beneficiarios.

Explicó que la densitometría ósea es un estudio preventivo que permite identificar afectaciones en los huesos, como la desmineralización del calcio, lo cual puede derivar en condiciones como osteopenia u osteoporosis, incrementando el riesgo de fracturas en tobillos, manos o caderas.

Detalló que además del estudio, los pacientes recibirán en el momento sus resultados, orientación médica, recomendaciones nutricionales y en caso necesario, tratamiento especializado para evitar complicaciones futuras.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a agendar su cita al teléfono 867-7120989, a fin de recibir una atención adecuada y contribuir a la detección temprana de enfermedades óseas.

Baja dólar tras tregua a la guerra en Oriente Medio
Se declara culpable implicado en tragedia de tráiler con más de 50 migrantes muertos

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.