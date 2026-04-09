Se declara culpable implicado en tragedia de tráiler con más de 50 migrantes muertos

El acusado enfrenta cadena perpetua por su participación en el traslado ilegal de personas en el accidente ocurrido en Chiapas en 2021

Daniel Zavala Ramos aceptó en EU su responsabilidad en la red de tráfico de personas ligada al accidente de un tráiler en 2021 que dejó 56 muertos y más de 100 heridos. [Agencias]

Daniel Zavala Ramos aceptó en EU su responsabilidad en la red de tráfico de personas ligada al accidente de un tráiler en 2021 que dejó 56 muertos y más de 100 heridos. [Agencias]

LAREDO, Texas.- Un hombre originario de Guatemala se declaró culpable el miércoles de un delito grave y reconoció su participación en un intento por llevar a migrantes ilegalmente hacia Estados Unidos cuando un camión con remolque chocó en México en 2021, dejando más de 50 migrantes muertos.

Daniel Zavala Ramos, de 42 años de edad, enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión después de declararse culpable ante el tribunal federal de distrito en Laredo, Texas. Enfrentaba un cargo de asociación delictuosa para trasladar a migrantes sin documentos desde Guatemala hacia Estados Unidos, poniendo vidas en peligro y causando lesiones graves y muertes, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La audiencia de sentencia está programada para el 7 de julio.

Ramos es uno de seis guatemaltecos acusados con relación al choque y el primero en ser declarado culpable. Los otros cinco tienen una audiencia previa al juicio el 3 de junio, según los registros judiciales. El abogado de Ramos no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

Al menos 160 migrantes, muchos de ellos guatemaltecos, viajaban hacinados en el remolque del camión que chocó contra la base de un puente peatonal el 9 de diciembre de 2021, indicaron las autoridades. Al menos 53 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, según funcionarios. Videos del momento del accidente mostraban a migrantes muertos y heridos amontonados dentro del contenedor de carga.

Entre los fallecidos había menores que viajaban sin la compañía de un adulto, según el comunicado del Departamento de Justicia.

El accidente ocurrió en una carretera que conduce hacia la capital del estado de Chiapas, a unos 260 kilómetros (160 millas) de la frontera de México con Guatemala y a unos 2.300 kilómetros (1.400 millas) al sur de la frontera con Texas.

Las autoridades anunciaron los arrestos de Ramos y de los otros cinco acusados en Guatemala y Texas en 2024, en el tercer aniversario del accidente. Ramos fue extraditado el año pasado desde Guatemala para enfrentar los cargos, señaló el comunicado del Departamento de Justicia.

La fiscalía argumentó que los guatemaltecos conspiraron para llevar a los migrantes de contrabando desde Guatemala hacia Estados Unidos a cambio de pago. En el caso de los menores de edad que viajaban sin la compañía de un adulto, los acusados les proporcionaron un guión sobre lo que debían decir en caso de que fueran detenidos, señalaron las autoridades.

Los traficantes trasladaban a los migrantes a pie, dentro de microbuses, camiones de ganado y tráileres, y utilizaban Facebook Messenger para solicitar y entregar documentos de identificación a los migrantes para poderlos ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades.