Bomberos recién habían llegado a edificio en Dallas cuando explotó

Un vehículo cerca del lugar de la explosión en Dallas, el 29 de mayo del 2026. (AP foto/Julio Cortez)

Un vehículo cerca del lugar de la explosión en Dallas, el 29 de mayo del 2026. (AP foto/Julio Cortez)

DALLAS (AP) — Los bomberos que respondían a reportes de una fuga de gas en un complejo de apartamentos en Dallas recién habían llegado y se preparaban para evacuar a los residentes cuando el edificio explotó en una enorme bola de fuego, matando a tres personas e hiriendo a varias más, informó el viernes el jefe de bomberos de la ciudad.

El jefe de Dallas Fire-Rescue, Justin Ball, indicó que el primer grupo de cuatro bomberos llegó dentro de dos minutos de la llamada que reportaba la fuga de gas el jueves.

“Justo antes de que fueran a entrar y evacuar, explotó”, señaló Ball.

Añadió que los bomberos habían estado en el lugar unos 10 minutos, realizando los protocolos de seguridad necesarios que incluyen bloquear la calle, encontrar la fuga, ponerse equipo de protección y establecer un suministro de agua, y describió sus acciones como “heroicas” .

“No se perdió tiempo”, insistió Ball. “Eso lleva tiempo, poner en marcha todos los protocolos de seguridad. Los estaría criticando si no hubieran hecho eso”.

La explosión sacudió viviendas cercanas y el incendio resultante arrasó el complejo de dos pisos. Un niño y otras dos personas murieron y al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Ningún bombero resultó herido, apuntó Ball.

Las 22 unidades del edificio estaban ocupadas por 19 familias. Ball aseguró que las autoridades registraron los restos calcinados hasta tarde el jueves por la noche y temprano el viernes por la mañana con drones, perros detectores de cadáveres y equipos especializados de rescate urbano, y no esperaban encontrar más víctimas.

“No hay nadie cuyo paradero se desconozca o todavía estaríamos buscando”, aseveró Ball. “Nadie ha venido a decirnos ‘Nuestro familiar está desaparecido’”.

Varias cuadras de calles alrededor del lugar de la explosión seguían cerradas el viernes por la mañana. Persistía el olor a humo mientras agentes del orden y trabajadores con chalecos amarillos brillantes merodeaban alrededor de los escombros de lo que alguna vez fue el edificio.

La causa de la fuga de gas aún se desconoce.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (National Transportation Safety Board) indicó que un equipo de ocho investigadores llegó el viernes. La agencia investiga accidentes de gasoductos, y reveló que reportes iniciales indicaban que un contratista había dañado un gasoducto subterráneo.

Atmos Energy, un proveedor de gas natural, señaló en un comunicado que los bomberos les informaron que un equipo de construcción ajeno a la empresa había dañado una tubería cerca del lugar. La compañía no dio más detalles.

El servicio de gas natural en el área seguía suspendido, y funcionarios de la empresa trabajaban con los investigadores en el sitio, indicó la compañía.

Un abogado del propietario del complejo de apartamentos afirmó que el edificio estaba siendo vendido a un comprador que planeaba construir una nueva unidad de vivienda. Sostuvo que una firma de ingeniería contratada por esa empresa golpeó la línea de gas mientras realizaba pruebas de suelo.

“El propietario está conmocionado por este resultado y asimismo lamenta este resultado”, expresó el abogado Geoff Henley.

Los mensajes telefónicos y de correo electrónico dejados a una empresa de ingeniería que el propietario del complejo dijo que estaba realizando pruebas de suelo no fueron devueltos.

Sherry Woods, quien vive en un apartamento al otro lado de un callejón frente al lugar del incendio, contó que estaba sentada afuera de su puerta principal cuando ella y su novio percibieron olor a gas.

Momentos después, la explosión casi la derribó.

“Lo único que se oyó fue ‘boom’. Temblé como si algo me estuviera golpeando. Daba miedo escuchar algo así. Sentí que el edificio se sacudía”, dijo Woods.

Trish Thompson observó el lugar desde el otro lado de un campo de césped el viernes por la mañana y podía ver el vacío en la cuadra donde el complejo de apartamentos estaba apenas 24 horas antes.

Thompson, que vive cerca, describió haber escuchado “un estruendo fuerte, como un tren” y haber visto humo y fuego.

“Recen por ellos”, afirmó Thompson.