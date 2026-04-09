Jorge Soler y Reynaldo López, suspendidos tras riña en juego Angelinos-Bravos

Ambos peloteros fueron sancionados por su enfrentamiento en el partido entre Angelinos y Bravos; las suspensiones quedaron sujetas a apelación

Jorge Soler (izquierda) de los Angelinos de Los Ángeles riñe con Reynaldo López de los Bravos de Atlanta, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Ethan Swope)

Jorge Soler (izquierda) de los Angelinos de Los Ángeles riñe con Reynaldo López de los Bravos de Atlanta, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Ethan Swope)

ANAHEIM, California.- El bateador designado Jorge Soler y el lanzador Reynaldo López recibieron el miércoles suspensiones respectivas de siete y cinco juegos por parte de las Grandes Ligas a raíz de que fueron expulsados tras reñir entre ellos la noche previa en el partido entre los Angelinos de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.

Michael Hill, vicepresidente sénior de las mayores para operaciones en el terreno de juego, también anunció que los jugadores recibieron multas cuyo monto no fue revelado. Las suspensiones estaban programadas para comenzar con el juego del miércoles, pero quedaron en suspenso mientras cada pelotero apelaba.

Las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores llegaron a un acuerdo para que la suspensión de López se redujera de siete a cinco juegos, con efecto inmediato. Con un día libre, López podrá mantener su próxima apertura programada por Atlanta.

Soler fue titular en el jardín derecho y bateó cuarto en el juego final de la serie de tres encuentros, disputado el miércoles.

El cubano Soler conectó un jonrón ante López en la primera entrada del juego del martes por la noche. En su siguiente turno al bate, Soler fue golpeado por una recta de 96 mph lanzada por el dominicano López. En la quinta, Soler se fue corriendo hacia el montículo después de que López lanzó un pitcheo descontrolado alto y pegado por dentro que rozó el guante del receptor Jonah Heim.

Cuando Soler empezó a caminar hacia el montículo, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente, antes de que los dos comenzaran a lanzar golpes.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, explicó Soler, según MLB .com. “Por eso salí hacia allá”.

El derecho López sostenía la pelota en su mano derecha y la sujetó firmemente para goelpear el casco de bateo de Soler.

Jugadores y entrenadores salieron en tropel de las bancas y de los bullpens, y el mánager de los Bravos Walt Weiss derribó a Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021 con Atlanta.

“Quiero a Soler. Fuimos compañeros aquí”, dijo Weiss. “Pero es un hombre grande, y sentí que tenía que tirarlo al suelo porque iba a lastimar a alguien. Así que ése fue mi instinto: meterme y tirar a Jorge al suelo, sí, porque venía con todo”.

López y Soler fueron compañeros en los Bravos durante la segunda mitad de la temporada 2024.

“Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, manifestó López, según MLB .com. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

Atlanta, que ganaba 4-2 cuando el juego fue interrumpido por la pelea, terminó imponiéndose 7-2.

El cuadrangular de dos carreras de Soler en la primera entrada lo dejó con 14 hits en 23 turnos, con cinco jonrones y tres dobles, frente a López.

“Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpearon con un lanzamiento, falló demasiado alto y cerca de mi cabeza”, sostuvo Soler . “A este nivel, no puedes fallar así”.