Arranca Flamengo con triunfo ante Cusco en inicio de Copa Libertadores

Resultados incluyen empate de Palmeiras, victoria histórica de Mirassol y paridades en otros encuentros del torneo continental

Bruno Henrique festeja con Ayrton Lucas, su compañero del Flamengo, tras marcar ante Cusco en un partido de la Copa Libertadores, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Martín Mejía)

Bruno Henrique festeja con Ayrton Lucas, su compañero del Flamengo, tras marcar ante Cusco en un partido de la Copa Libertadores, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Martín Mejía)

Con goles de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta en el segundo tiempo, Flamengo derrotó el miércoles 2-0 a Cusco en el arranque del Grupo A de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, ganador de la última edición del máximo torneo de clubes de Sudamérica, comenzó la búsqueda de su quinto título con un triunfo convincente en el difícil escenario de Cusco, situado a casi 3.400 metros sobre el nivel del mar.

El Mengao se adelantó a los 59 minutos cuando Bruno Henrique conectó un centro de Ayrton Lucas. De Arrascaeta puso cifras definitivas en el tiempo agregado.

El triunfo de Flamengo significó el primer éxito en la competición del técnico portugués Leonardo Jardim, quien reemplazó en marzo a Filipe Luis, despedido sólo cuatro meses después de conquistar la Libertadores y el Brasileirao.

En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, Flamengo mostró sus credenciales y dominó el trámite desde el comienzo.

Lucas Paquetá, que regresó al club en enero desde el West Ham por 50 millones de dólares y se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano, probó en dos ocasiones de larga distancia en la primera parte y exigió al arquero local Pedro Díaz.

Poco antes de la hora de juego, Flamengo trasladó su dominio al tanteador en un rápido contragolpe que finalizó Bruno Henrique con un preciso golpe de cabeza.

Bruno Henrique, que ha ganado la Libertadores con el equipo carioca en 2019, 2022 y 2025, llegó a 21 gritos en el certamen.

Cusco tuvo una alegría efímera a los 65 minutos cuando Marlon Ruidías mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue invalidado por fuera de juego tras la revisión del video.

En el tiempo de descuento, De Arrascaeta — elegido mejor jugador de América en 2025 — amplió la diferencia tras culminar un contraataque que condujo en combinación con Luiz Araújo.

Por el Grupo F, Palmeiras, finalista del pasado torneo, negoció un empate 1-1 en su visita a Junior.

El elenco colombiano ejerció como local en el estadio Jaime Morón, de Cartagena de Indias, ya que su sede habitual, el Metropolitano de Barranquilla, está siendo remodelado para recibir en noviembre la final de la Copa Sudamericana.

Junior tomó ventaja a los 10 minutos con un penal cobrado por Teófilo Gutiérrez, quien llegó a 10 tantos en la Libertadores un mes antes de cumplir 41 años.

La pena máxima se señaló tras la intervención del videoarbitraje por una falta de Mauricio sobre Jesús Rivas.

Palmeiras, vencedor en 1999, 2020 y 2021, reaccionó en la etapa complementaria e igualó a través de Ramón Sosa a los 56.

El club dirigido por el portugués Abel Ferreira llegó a 18 partidos sin perder en la fase de grupos de la Libertadores.

El debutante Mirassol se estrenó en la Libertadores con una victoria 1-0 ante Lanús.

El conjunto brasileño logró el primer tanto internacional en su historia con un remate de cabeza del zaguero Joao Victor a los 60 minutos tras un saque de esquina lanzado por Reinaldo.

Lanús, que regresó a la máxima cita del continente nueve años después, terminó con 10 jugadores luego de la expulsión del lateral Tomás Guidara a los 89, por una falta con fuerza excesiva contra Negueba.

En Chile, Coquimbo Unido rescató un empate 1-1 ante Nacional.

El conjunto uruguayo, tricampeón de la competición, se adelantó a los 22 minutos con un cabezazo del central Sebastián Coates tras un córner de Nicolás Lodeiro.

Coquimbo, que había llevado la iniciativa en el segundo tiempo, encontró la igualada en el descuento a través de Manuel Fernández, que aprovechó un rebote del portero Ignacio Suárez.

En el otro encuentro del Grupo A, Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1.

El Pincha, cuatro veces ganador del torneo, sorprendió a los cuatro minutos con un remate de Tiago Palacios que acabó en las redes tras un desvío del defensa José Ortiz.

Medellín restituyó el empate a los 63 con un remate de Francisco Chaverra a la salida de un córner.

Más tarde se jugaba el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño.