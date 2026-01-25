La favorita Aryna Sabalenka avanza a los cuartos de final del Abierto de Australia

Sabalenka se valió de un potente servicio que produjo tres aces en el primer set y superó a la canadiense de 19 años en apenas 31 minutos en la Rod Laver Arena

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de derrotar a Victoria Mboko de Canadá en su partido de cuarta ronda en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de derrotar a Victoria Mboko de Canadá en su partido de cuarta ronda en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

MELBOURNE, Australia (AP) — La primera cabeza de serie Aryna Sabalenka, que intenta ganar su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años, alcanzó los cuartos de final el domingo con una victoria sobre la 17ma preclasificada Victoria Mboko por 6-1, 7-6 (1).

Sabalenka se valió de un potente servicio que produjo tres aces en el primer set y superó a la canadiense de 19 años en apenas 31 minutos en la Rod Laver Arena.

La bielorrusa no fue tan dominante en el segundo set, al cometer algunos errores no forzados contra Mboko, quien jugó lo suficientemente bien como para vencer a muchas jugadoras, pero no a la dos veces campeona del Abierto de Australia.

“¡Qué jugadora tan increíble para ser tan joven!”, dijo Sabalenka, de 27 años, sobre Mboko. “Es increíble ver a estos chicos subiendo en el Tour. No puedo creer que diga eso. Me siento como si fuera una niña”.

“Me presionó mucho, y estoy feliz de haber pasado”, añadió Sabalenka en su entrevista sobre la cancha.

Sabalenka ganaba el segundo set por 4-1, pero no logró convertir tres puntos de partido en 5-4. Mboko recuperó lentamente el impulso y forzó un desempate sólo para que Sabalenka dominara.

Fue la vigésima victoria consecutiva en desempates para Sabalenka.

“Trato de no pensar que es un desempate y jugar punto por punto, y supongo que ésa es la clave para la consistencia”, dijo.

Sabalenka ganó este Grand Slam en 2023 y 2024 y fue subcampeona el año pasado al caer ante Madison Keys. La bielorrusa también ha ganado dos títulos del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka se enfrentará a una jugadora aún más joven en los cuartos de final: la estadounidense Iva Jovic de 18 años.

Jovic, 29na preclasificada, derrotó a Yulia Putintseva por 6-0, 6-1 en la John Cain Arena en apenas 53 minutos, avanzando a su primer duelo de cuartos de final de un Grand Slam.

En un partido posterior el domingo en el Rod Laver Arena, el hombre mejor clasificado, Carlos Alcaraz de España, se enfrentaba al estadounidense Tommy Paul, 19no, por un lugar en los cuartos de final.

Alexander Zverev y Coco Gauff, los terceros cabezas de serie en las categorías masculina y femenina, también jugaban más tarde por un pasaje en la ronda de los ocho mejores.