Ligas europeas aumentan presión sobre Infantino

ARCHIVO - La silueta del presidente de FIFA, Gianni Infantino, se ve a contraluz al pasar junto al trofeo de la Copa del Mundo tras dirigirse al 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Columbia Británica, el jueves 30 de abril de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP, Archivo)

ARCHIVO - La silueta del presidente de FIFA, Gianni Infantino, se ve a contraluz al pasar junto al trofeo de la Copa del Mundo tras dirigirse al 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Columbia Británica, el jueves 30 de abril de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP, Archivo)

La asociación de ligas europeas de fútbol pidió una reforma de la gobernanza de la FIFA el miércoles, lo que se suma a la creciente presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

Infantino habría celebrado una reunión con altos cargos en Rabat, Marruecos, el mismo día en que European Leagues —que incluye competiciones de primer nivel como la Liga Premier, La Liga y la Serie A— calificó la propuesta de “peligrosa” y afirmó que apuntaba a preocupaciones más profundas sobre cómo opera el organismo rector del fútbol mundial.

La asociación indicó que el plan planteaba “serias dudas sobre la gobernanza, la cultura interna y la toma de decisiones de la FIFA”.

“Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de la gobernanza que garantice que todas las partes interesadas pertinentes tengan un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro deporte”, sostuvo European Leagues.

En el comunicado, European Leagues arremetió contra la posibilidad de ampliar aún más la Copa del Mundo a 64 selecciones y señaló que “no se debe permitir que la FIFA siga tomando decisiones unilateralmente disruptivas”.

Añadió que, hasta que hubiera una reforma, rechazaría la “expansión o creación” de competiciones de la FIFA.

European Leagues es la entidad más reciente en condenar los planes de Infantino tras una semana tumultuosa, que ha suscitado dudas sobre su presidencia de la FIFA de cara a las elecciones de marzo.

El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, ha ejercido la presión más intensa al votar a favor de boicotear la Copa del Mundo si Infantino seguía adelante con los controvertidos planes de vender beneficios de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría torneos.

Incluso después de que Infantino diera marcha atrás, la UEFA afirmó que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, lo que posiblemente allane el camino para un desafío a su presidencia. El organismo rector del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) también declaró que el liderazgo de la FIFA había “dejado de poner al fútbol en primer lugar”.

El martes, altos funcionarios de la FIFA como Arsène Wenger y el secretario general Mattias Grafström se distanciaron de los planes de la FFE, lo que subrayó divisiones dentro de la organización que ya eran evidentes cuando el principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció la semana pasada y el director de operaciones, Kevin Lamour, afirmó que el personal fue “engañado” por la falta de transparencia del presidente.

La cumbre del miércoles en Rabat fue calificada como una “reunión de crisis” en reportes de prensa, en medio de la creciente expectativa de que Infantino sea desafiado en las elecciones del próximo año, cuando aspiraba a ganar un cuarto y último mandato.