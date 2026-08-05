León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano anunció el miércoles que el papa hará su primer viaje a Latinoamérica como pontífice en noviembre, en su regreso a una región donde pasó gran parte de su ministerio, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El viaje, que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre, incluirá paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en Perú.

La visita es especialmente significativa por los vínculos de larga data de León XIV con Perú. El primer papa nacido en Estados Unidos pasó décadas allí como misionero y responsable de su Iglesia y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además, tiene la ciudadanía peruana.

Se espera que su regreso a Chiclayo, la diócesis que dirigió antes de su elección, sea uno de los momentos clave del viaje.

León también visitará Argentina, la patria de su predecesor. Pese a las reiteradas invitaciones, el difunto Francisco. el primer pontífice latinoamericano de la historia, nunca regresó a Argentina durante sus 12 años de en el cargo.

El Vaticano señaló que León estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 de y en Perú del 11 al 17. Más adelante se hará público un itinerario detallado.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, expresó la oficina del presidente Javier Milei en un comunicado.

El comunicado señala que el gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar la visita papal. “La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”, señala el comunicado.

El viaje a América Latina seguirá a la visita de León a Francia, del 25 al 28 de septiembre, su primer viaje al país como papa y parte de un calendario de viajes cada vez más activo en los primeros meses de su pontificado.