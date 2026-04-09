Ignora luz roja y provoca choque en crucero de Campeche y Leandro Valle

El conductor responsable se pasó el semáforo en rojo y colisionó a otro vehículo con preferencia; no hubo lesionados, pero sí daños materiales considerables

La conductora afectada manifestó que avanzaba con la luz verde a su favor cuando el otro automóvil se atravesó en su trayectoria, por lo que, pese a intentar frenar, no logró evitar la colisión. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La conductora afectada manifestó que avanzaba con la luz verde a su favor cuando el otro automóvil se atravesó en su trayectoria, por lo que, pese a intentar frenar, no logró evitar la colisión. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Daños materiales de consideración dejó un accidente vial registrado en el cruce de las calles Campeche y Leandro Valle, en la colonia Madero, luego de que uno de los conductores presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al atravesar la intersección.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor señalado como responsable fue identificado como Pablo, de 27 años, quien manejaba un automóvil Kia Optima modelo 2013, color negro, con placas del estado de Tamaulipas.

Según su declaración, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Campeche y al aproximarse al cruce no advirtió a tiempo el cambio del semáforo, por lo que ingresó a la intersección cuando la luz se encontraba en rojo.

Al invadir el crucero, su vehículo impactó a un automóvil Kia Rio modelo 2021, color rojo, conducido por Vanessa, de 31 años, quien se desplazaba de norte a sur sobre la calle Leandro Valle.

La conductora afectada manifestó que avanzaba con la luz verde a su favor cuando el otro automóvil se atravesó en su trayectoria, por lo que, pese a intentar frenar, no logró evitar la colisión.

Tras el impacto, ambos vehículos resultaron con daños materiales de consideración, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades involucradas. Con base en las evidencias y las declaraciones recabadas en el sitio, los agentes confirmaron la responsabilidad del conductor del Kia Optima por no respetar la señal luminosa del semáforo.