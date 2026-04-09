Falla en frenos de DiDi provoca choque y deja mujer lesionada

El vehículo de aplicación no logró detenerse en el cruce e impactó a una camioneta con preferencia; una pasajera de 56 años fue trasladada al IMSS con probable fractura

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 56 años resultó lesionada tras un accidente vial ocurrido en el cruce de Pedro Pérez Ibarra y avenida Tecnológico, donde un automóvil utilizado para servicio de transporte por aplicación presuntamente sufrió una falla mecánica y se impactó contra una camioneta que circulaba con vía preferencial.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor señalado como responsable fue identificado como José Alejandro, quien manejaba un vehículo Nissan Versa que operaba para la plataforma de transporte DiDi. Según su versión, circulaba de oriente a poniente por la calle Pedro Pérez Ibarra y al aproximarse al crucero intentó detener la unidad; sin embargo, el sistema de frenado no respondió, lo que provocó que continuara su marcha e impactara una camioneta Isuzu.

La unidad afectada era conducida por Cruz, un joven que transitaba de sur a norte por la avenida Tecnológico con preferencia de paso. Tras el impacto, la camioneta Isuzu perdió estabilidad y dio una voltereta completa sobre su eje.

En el interior del vehículo viajaba como acompañante la señora María, de 56 años y madre del conductor, quien resultó lesionada tras el percance. Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que la mujer presentaba molestias y dificultad para mover uno de sus brazos.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Tras una valoración inicial, los rescatistas determinaron que la mujer presentaba un fuerte dolor y una probable fractura en el brazo derecho, por lo que fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica.