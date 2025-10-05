Se duplican casos de cáncer en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.– La Dra. Maura Alicia Almanza Hernández, jefa del Departamento de Rayos X del Hospital General, hace una invitación a las mujeres jóvenes así como a pacientes adultas, para que aprovechen la campaña de mastografías que durante el mes de octubre estará abierta a la población en general, con la única intención de la prevención del cáncer de mama.

“Hay que recordar que tanto en el mes de la mujer como en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, se hace una invitación abierta a toda la población de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, para que acudan a realizarse la mastografía, ya sea en fase tamizaje o diagnóstico cuando la paciente presenta alguna anormalidad. Esto es después de la auto exploración y recomendación de su doctor”, comentó Almanza Hernández.

Resaltó que, sin duda, el cáncer como enemigo oculto ha ido avanzando y aquejado más a las mujeres, presentándose en la actualidad en mujeres jóvenes a quienes se recomienda se hagan su ultrasonido entre 16 y 32 años y mastografías a partir de los 35 años.

Tan así ha avanzado que anteriormente se detectaba de 1 a 2 casos anualmente, mientras que en la actualidad son de un caso cada tres meses, contando que se han tenido desde el año pasado casos en mujeres que van desde los 20, 28 y 30 años de edad, muy jóvenes y con diagnóstico de cáncer de mama.

Para concluir la Dra. Maura Alicia, invitó a que acudan al Hospital General donde la mastografía es gratuita mediante el seguro de bienestar, pero igual el llamado es en sí para que se atiendan y acudan a donde más se sientan cómodas para hacerse dichos estudios y revisiones.