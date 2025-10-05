Anisimova gana el Abierto de China al vencer a Noskova en la final

La tenista estadounidense venció a Linda Noskova en tres sets y obtuvo su segundo título WTA 1000 del año, tras eliminar a Coco Gauff en semifinales

La estadounidense Amanda Anisimova posa con el trofeo tras ganar el Abierto de China al superar a la checa Linda Noskova en la final el domingo 5 de octubre del 2025.(AP Foto/Ng Han Guan)

La estadounidense Amanda Anisimova posa con el trofeo tras ganar el Abierto de China al superar a la checa Linda Noskova en la final el domingo 5 de octubre del 2025.(AP Foto/Ng Han Guan)

BEIJING.- La tercera cabeza de serie, Amanda Anisimova, se adjudicó el Abierto de China al vencer en la final del torneo de cancha dura el domingo por 6-0, 2-6, 6-2 a Linda Noskova.

Anisimova, quien terminó con la defensa del título de su compatriota estadounidense Coco Gauff en la semifinal del sábado, selló el partido con un golpe de revés ganador a la línea y se dejó caer de espaldas al ganar el trofeo por primera vez.

Su rival le presentó un desafío difícil, pero se quedó sin energía en las etapas finales de su encuentro, que duró una hora y 46 minutos.

Anisimova, subcampeona tanto en el Abierto de Estados Unidos como en Wimbledon este año y que ha ascendido al número cuatro en el ranking mundial, reclamó su segundo título WTA 1000 de la temporada.

Noskova, de 20 años, había salvado tres puntos de partido en las semifinales para convertirse en la jugadora checa más joven en avanzar hasta este punto en un evento WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.