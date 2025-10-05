Invita IMSS a vacunarse contra el VPH

Está dirigida a la niñez de 5º grado de primaria y niñas entre 12 y 16 años de edad

Tanto en la UMF 76 (de la colonia La Fe) como en la UMF 78 del sector centro se están aplicando las dosis. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– El Director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nuevo Laredo, doctor Julián del Carmen Granados, invita a la población a aprovechar la campaña permanente de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), disponible de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas.

Cabe señalar que la vacuna está dirigida a niñas y niños de 5º grado de primaria, así como a aquellas niñas que en campañas previas no fueron vacunadas y que actualmente tienen entre 12 y 16 años de edad, la aplicación se realiza en dosis única, lo que proporciona protección completa contra este virus que puede causar diversos tipos de cáncer.

Enfatizó que el Virus del Papiloma Humano es una de las principales causas de cáncer cervicouterino en mujeres, por lo que la vacunación oportuna es una medida preventiva clave para proteger la salud de las futuras generaciones.

Así mismo Julián del Carmen Grabados, invita a los padres de familia y tutores a acudir con sus hijos e hijas para recibir esta importante vacuna, disponible de manera gratuita para derechohabientes durante toda la semana.

Del Carmen Granados informó que para vacunarse, es necesario presentar la Cartilla Nacional de Vacunación y la tarjeta de citas del IMSS si eres derechohabiente. Para más información, puedes visitar la Unidad de Medicina Familiar No. 78 del IMSS en Nuevo Laredo.