La racha invicta de Crystal Palace termina con derrota ante Everton

Jack Grealish marcó en el descuento para sellar el 2-1, terminando una racha de 19 partidos sin derrota del Palace, mientras Newcastle venció al Forest 2-0

Jack Grealish del Everton celebra tras anotar en el encuentro ante el Crystal Palace en la Liga Premier el domingo 5 de octubre del 2025. (Jacob King/PA via AP)

Jack Grealish del Everton celebra tras anotar en el encuentro ante el Crystal Palace en la Liga Premier el domingo 5 de octubre del 2025. (Jacob King/PA via AP)

CIUDA DE MÉXICO.- Crystal Palace vio llegar a su fin su racha de 19 partidos invicto en todas las competiciones al conceder un gol tardío para perder el domingo 2-1 ante el Everton en la Liga Premier, mientras que Ange Postecoglou siguió sin ganar al mando del Nottingham Forest tras su derrota 2-0 en Newcastle.

El Manchester City puede acercarse a tres puntos del liderato —ahora en manos del Arsenal— si más tarde vence al Brentford.

El Palace no había probado la derrota desde el 16 de abril —un período que duró casi seis meses e incluyó su primer trofeo con la Copa FA— pero fue hundido por un gol en el tercer minuto del tiempo de descuento de Jack Grealish, quien se interpuso en el camino de un despeje del colombiano Daniel Muñoz y vio cómo el balón rebotaba directamente en la red.

Así el Everton completó la remontada después de que empató el juego con un penal de Iliman Ndiaye a los 76 minutos después de que Muñoz pusiera a los visitantes al frente al 37.

Bruno Guimaraes y Nick Woltemade anotaron goles en la segunda mitad para el Newcastle y el Forest, que ha estado bajo el mando de Postecoglou durante siete partidos en todas las competiciones — llegó a cinco derrotas y dos empates.

El Aston Villa venció 2-1 al Burnley gracias a dos goles de Donyell Malen. Mientras que el entrenador del Wolverhampton Vitor Pereira fue expulsado temprano en el empate 1-1 con el Brighton por lo que la Liga Premier describió como un comportamiento “irresponsable” en el área técnica.