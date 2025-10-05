Conquista George Russell el Gran Premio de Singapur y McLaren asegura título

El piloto británico dominó la competencia y logró su segunda victoria del año, mientras la escudería McLaren obtuvo matemáticamente el campeonato de constructores con seis carreras restantes

El británico George Russell de Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Singapur el domingo 5 de octubre del 2025. (AP Foto/Vincent Thian)

SINGAPUR.- George Russell ganó el Gran Premio de Singapur de manera dominante y McLaren aseguró el campeonato de constructores de la Fórmula Uno con seis carreras por disputar.

Russell mantuvo el control saliendo desde el primer puesto de la parrilla de salida para lograr su segunda victoria del año, tanto para él como para Mercedes. Quedó por delante de Max Verstappen de Red Bull, quien se mantuvo en el segundo lugar a pesar de tener problemas con el coche, superando a Lando Norris.

Fue especial para Russell, quien se estrelló en la última vuelta mientras luchaba por los lugares del podio en Singapur en 2023.

“Se siente increíble, especialmente después de lo que sucedió hace un par de años. Fue una oportunidad perdida, pero hoy lo compensamos con creces”, expresó.

Norris chocó ruedas con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, quien terminó cuarto, al adelantar al inicio. Piastri se quejó por la radio del equipo sobre la conducción de Norris.

“¿Estamos bien con que Lando simplemente me saque del camino?”, preguntó el australiano.

Norris recortó la ventaja de Piastri en la clasificación por tercera carrera consecutiva. El australiano ahora lidera a Norris por 22 puntos. Verstappen se encuentra 41 puntos más atrás.

Piastri terminó fuera de los tres primeros en carreras consecutivas por primera vez desde el Gran Premio de Australia en marzo.

Bajo las nuevas reglas que entraron en vigor esta temporada esta fue la primera carrera de F1 en ser declarada oficialmente un “peligro por calor” por la FIA, el organismo rector del deporte motor.