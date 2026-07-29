Contundente triunfo Binacional en inicio de serie ante Jalisco

Nuevo Laredo, Tam.- Con rally de cuatro anotaciones en el quinto inning, este martes Tecos de los Dos Laredos sentenció la pizarra a su favor 7 por 1 sobre Charros de Jalisco en el Parque La Junta, contando en el comienzo de la serie con ofensiva que respondió a las falencias rivales y pitcheo que apenas sufrió daño mínimo.

Leam Méndez (1-1, 5.28) abrió y venció para los de casa en 5.0 entradas de trabajo sin carrera, de un hit, nueve ponches y una base por bolas. Le relevaron Jackson Rees (1.0IP, 1H, 2K), Jonathan Haab (1.0IP, 1H, 1CL), Erick Rodríguez (1.0IP, 1K) y el zurdo Gilberto Luna (1.0IP, 2K).

Por la visita, inició y perdió Kurt Heyer (5-4, 3.84) con 4.1 innings, de 10 hits, seis carreras limpias, un pasaporte y tres abanicados. El zurdo Isaías Félix (1.2IP, 1H, 1K), Héctor Sepúlveda (1.0IP, 1H, 1BB, 1K) y Sasagi Sánchez (1.0IP, 2K) llegaron desde el bullpen.

La pizarra tuvo su primer movimiento en favor de los Dos Laredos (31-54) en el tercer rollo con rola para doble matanza de Marcos Valenzuela, anotando carrera sucia Miles Simington ante el abridor visitante Kurt Heyer. Para la cuarta tanda, los Binacionales ampliaron a 3-0 la diferencia con el vuelacercas 21 del calendario para Zoilo Almonte por el bosque izquierdo, teniendo en circulación a Alí Castillo.

Gran rally de cuatro anotaciones puso las cosas más favorables para los de casa en el quinto inning. Jonathan Araúz con doblete por el jardín central mandaba al plato a Marcos Valenzuela y a Cade Gotta. Ya frente al primer relevista, el zurdo Isaías Félix, Ryan Aguilar con sencillo al izquierdo hacía anotar tanto al corredor emergente José Rodríguez y al propio Araúz para el 7-0 local.

El inning de la suerte trajo la única rayita para Charros (43-41) con Dwight Smith Jr. iniciando la tanda con doblete al sector derecho frente a Jonathan Haab, avanzando a tercera base vía wild pitch, y anotando con rola de Gilberto Jiménez a la segunda almohadilla.

En la novena entrada el zurdo Gilberto Luna bajo la cortina con ponche incluido para decretar el juego ganado para la escuadra de los Dos Laredos.

Para este miércoles 29 de julio, la serie continúa en el Uni-Trade Stadium con el duelo entre el local Tyler Ivey (5-6, 6.09) ante el también diestro Manuel Barreda (1-6, 5.45). El juego comenzará a las 19:30 horas (hora Dos Laredos).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E JAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 TECOS 0 0 1 2 4 0 0 0 0 7 12 0

PG: Leam Méndez (1-1, 5.28); PP: Kurt Heyer (5-4, 3.84); SV: No hubo. HR: Zoilo Almonte 1 (T2L).