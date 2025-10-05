Rusia lanza un gran ataque masivo nocturno ruso sobre Ucrania

Misiles y drones impactaron nueve regiones, incluida Leópolis; el presidente Zelenskyy pidió más defensas antiaéreas ante la ofensiva que afectó infraestructura civil y eléctrica

Una anciana reacciona junto a una casa destruida por un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el domingo 5 de octubre de 2025. (AP Foto/Kateryna Klochko)

RUSIA.- Al menos cinco civiles murieron después de que Rusia lanzara drones, misiles y bombas aéreas guiadas sobre Ucrania durante la noche hasta el domingo, en un ataque importante que, según las autoridades allí, tuvo como objetivo infraestructura civil.

Moscú envió más de 50 misiles balísticos y alrededor de 500 drones a nueve regiones de Ucrania la madrugada del domingo, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Cuatro personas, incluido un niño de 15 años, murieron en un ataque combinado de drones y misiles en Leópolis, según informaron funcionarios regionales y el servicio de emergencia de Ucrania. La histórica ciudad occidental está considerada con frecuencia como un refugio del combate y la destrucción más al este. Al menos otras seis personas resultaron heridas, según un comunicado de la policía de Ucrania .

El ataque dejó a dos distritos sin electricidad y el transporte público suspendido durante unas horas temprano el domingo, informó el alcalde, Andriy Sadovyi. Añadió que un complejo empresarial en las afueras de Leópolis estaba en llamas tras el ataque, y lo describió como una instalación civil no vinculada al esfuerzo bélico ucraniano.

Una persona también resultó herida en la región de Ivano-Frankivsk al sur de Leópolis, según la gobernadora local Svitlana Onyshchuk.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, un asalto aéreo nocturno mató a una civil e hirió a otras nueve personas, incluida una niña de 16 años, informó el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas.

Fedorov señaló que el ataque destruyó edificios residenciales y dejó a unas 73.000 viviendas en Zaporiyia y áreas circundantes sin electricidad.

Por otro lado, seis personas, incluido un niño, resultaron heridas en Sloviansk, una ciudad clave en la región oriental de Donetsk que permanece bajo control ucraniano, después de que una bomba aérea guiada rusa impactara en un bloque de apartamentos, informó la fiscalía regional el domingo. Los ataques aéreos rusos el sábado por la noche dañaron más de dos docenas de edificios residenciales en Sloviansk, así como autos, tiendas y una cafetería, añadió la fiscalía.

Zelenskyy reiteró el domingo su llamado a los socios occidentales de Kiev de que envíen defensas antiaéreas adicionales para combatir el “terror aéreo” de Rusia.

“Hoy, los rusos nuevamente apuntaron a nuestra infraestructura, todo lo que asegura que la gente pueda vivir una vida normal. Necesitamos más protección, una implementación rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa antiaérea, para hacer que este terror aéreo sea inútil”, dijo en una publicación de Telegram.

Ucrania lleva meses realizando sus propios ataques de largo alcance en Rusia, muchos de los cuales han tenido como objetivo la infraestructura petrolera de Moscú y han contribuido a la persistente escasez de combustible.

Por su parte, el Kremlin ha intensificado los ataques a la red eléctrica de Ucrania antes del invierno, como en años anteriores desde la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. Kiev lo describe como un intento de usar el frío como arma al negar a los civiles calefacción, luz y agua corriente.

Moscú también ha intensificado los ataques aéreos en la red ferroviaria de Ucrania, que es esencial para el transporte militar, golpeándola casi todos los días durante los últimos dos meses. Drones rusos atacaron el sábado una estación de tren en la ciudad norteña de Shostka, donde mataron a una persona e hirieron a decenas.