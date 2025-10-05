TikTok recupera licencia en Indonesia tras entregar datos al gobierno sobre protestas

El gobierno levantó la suspensión luego de que la plataforma china proporcionara información solicitada sobre actividades de monetización y tráfico durante las manifestaciones de agosto

El logo de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de septiembre de 2020, en Tokio. (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)

YAKARTA.- Indonesia le devolvió la licencia a TikTok después de que la plataforma de redes sociales de propiedad china compartiera datos solicitados por el gobierno sobre su actividad de transmisión en vivo durante recientes protestas mortales.

El viernes, el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia suspendió temporalmente la licencia de TikTok, citando una violación de las obligaciones como operador de un sistema electrónico privado. TikTok se había negado a proporcionar datos completos sobre la actividad de los usuarios, particularmente durante las protestas entre el 25 y el 30 de agosto.

En una carta del 23 de septiembre, TikTok informó al ministerio que sus políticas internas le impedían cumplir completamente con la solicitud de datos, según un comunicado publicado en el sitio web del ministerio el viernes.

Las protestas estallaron en la tercera democracia más grande del mundo a finales de agosto contra los privilegios de los legisladores y la brutalidad policial. Diez personas murieron. La escalada de violencia en Indonesia llevó a TikTok a suspender voluntariamente su capacidad de transmisión en vivo el 30 de agosto antes de reanudarla varios días después, cuando las tensiones disminuyeron, citando medidas para mantener la plataforma como un espacio seguro y civilizado.

La suspensión de la licencia de TikTok generó preocupaciones en las redes sociales sobre las protecciones para la libertad de expresión bajo la administración del presidente Prabowo Subianto debido al pasado controvertido del exgeneral durante los oscuros días de la era dictatorial de Indonesia.

Sin embargo, el director general de Supervisión del Espacio Digital del ministerio, Alexander Sabar, dijo que el gobierno necesitaba los datos para rastrear cuentas vinculadas al juego en línea que monetizaron la función de transmisión en vivo de TikTok durante las protestas. Agregó que la suspensión fue un esfuerzo por hacer cumplir la ley y construir un ecosistema digital confiable.

A pesar de la suspensión de la licencia, TikTok seguía siendo accesible en Indonesia el viernes.

TikTok había dicho previamente que respetaría las leyes y regulaciones en los países donde opera, incluida Indonesia, y estaba trabajando con el ministerio “para resolver este problema de manera constructiva”.

“TikTok ha presentado datos relacionados con la escalada de tráfico y la actividad de monetización de su Live durante el período solicitado”, indicó Sabar en un comunicado el sábado.

“Basado en el cumplimiento de sus obligaciones, el gobierno puso fin a la suspensión temporal y reactivó la licencia de TikTok como proveedor de un sistema electrónico registrado”, añadió.