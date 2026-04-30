Primer vuelo directo entre EU y Venezuela aterriza en Caracas

El capitán Ric Wilson ondea una bandera venezolana y el primer oficial saluda a la bandera estadounidense mientras se preparan para volar en el vuelo AA3599 de American Airlines, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años, el jueves 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El capitán Ric Wilson ondea una bandera venezolana y el primer oficial saluda a la bandera estadounidense mientras se preparan para volar en el vuelo AA3599 de American Airlines, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años, el jueves 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

CARACAS (AP) — American Airlines se convirtió el jueves en la primera aerolínea estadounidense en reanudar los vuelos comerciales directos a Venezuela tras una suspensión de siete años por razones de seguridad y casi ocho semanas después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

El avión procedente de Miami llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, a las 13.24 local (17.24 GMT).

La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, justo el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, fue uno de los pasajeros del vuelo. Agen tiene previsto reunirse con funcionarios venezolanos y ejecutivos de los sectores de energía y minas como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para facilitar que empresas estadounidenses inicien operaciones en el país sudamericano, informó el gobierno venezolano.

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar las relaciones diplomáticas tras el acercamiento que siguió a la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.

Dos días después Delcy Rodríguez, vicepresidenta y cercana colaboradora de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada y se restableció el contacto con Washington.

Pese a que el Departamento de Estado sigue advirtiendo a los estadounidenses que eviten viajar a Venezuela, el gobierno autorizó a American Airlines comenzar a programar vuelos a este país.

American Airlines fue la última aerolínea en volar en directo desde Estados Unidos a Venezuela cuando en marzo de 2019 suspendió los vuelos entre Miami y Caracas, así como a la ciudad petrolera de Maracaibo.

Durante los últimos siete años los pasajeros han dependido de las aerolíneas internacionales y de las rutas indirectas a través de países latinoamericanos vecinos.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino de Venezuela.

Guaidó fue reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países que consideraron fraudulentas las elecciones de 2018 en las que Maduro había sido reelecto para un segundo mandato.

En mayo de 2019 Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación social y la tensión política en el país sudamericano representaban un riesgo. Sin embargo, sólo resultó afectado un pequeño número de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses, incluida American Airlines, ya no viajaban a Venezuela.