Se duerme joven al volante y choca en la colonia Las Américas 1

En el vehículo también viajaban su esposa, Carla, de 27 años, y sus hijas Aracely, de 12 años; Andrea Guadalupe, de 10, y Jazmín Alejandra, de 5 años

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). Todos fueron trasladados al Hospital General-IMSS Bienestar para una valoración médica, con el objetivo de descartar posibles lesiones internas derivadas del impacto.

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). Todos fueron trasladados al Hospital General-IMSS Bienestar para una valoración médica, con el objetivo de descartar posibles lesiones internas derivadas del impacto.

NUEVO LAREDO, TAM .- Un joven de 20 años que reconoció llevar varios días sin dormir perdió el control del vehículo que conducía junto con su familia y terminó impactándose contra un tubo de contención, en calles de la colonia Américas 1, al sureste de Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió sobre la calle Nicaragua, a la altura del cruce con Costa Rica, donde Antony Emmanuel conducía un Ford Escort modelo 2001, color gris y con placas del estado de Texas.

De acuerdo con el peritaje, el automóvil circulaba de poniente a oriente por Nicaragua cuando, al aproximarse al mencionado cruce, el conductor se quedó dormido y perdió el control del volante.

El propio joven manifestó a las autoridades que llevaba días sin dormir y que el cansancio lo venció mientras se encontraba al volante. Debido a ello, no pudo controlar la trayectoria ni detener el automóvil antes de que se proyectara de frente contra un tubo metálico de contención.

En el vehículo también viajaban su esposa, Carla, de 27 años, y sus hijas Aracely, de 12 años; Andrea Guadalupe, de 10, y Jazmín Alejandra, de 5 años.

Paramédicos atendieron a los ocupantes y posteriormente todos fueron trasladados al Hospital General-IMSS Bienestar para una valoración médica, con el objetivo de descartar posibles lesiones internas derivadas del impacto.

Mientras se realizaban las diligencias correspondientes, el Ford Escort fue retirado del lugar y trasladado al corralón, en tanto las autoridades continúan con el procedimiento para determinar las responsabilidades correspondientes.