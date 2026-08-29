Reconoce UAT trayectoria judicial de su distinguida egresada Xóchitl Almendra Hernández Torres

El rector Dámaso Anaya presidió el emotivo acto en donde se destacó la contribución de la homenajeada al prestigio de la institución y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de juristas

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, hizo entrega de un reconocimiento a la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) y distinguida egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

Dicha distinción reconoce su sobresaliente trayectoria profesional al servicio de la impartición y administración de justicia en México, así como su valiosa contribución al prestigio de la UAT y su permanente compromiso con la formación de las nuevas generaciones de juristas.

En la emotiva ceremonia, celebrada en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, se contó con la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinoza Betanzo; del representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez; y del director de la FDCSV, Edy Izaguirre Treviño.

En su mensaje, Dámaso Anaya resaltó la trayectoria de más de dos décadas en el servicio público de la Dra. Hernández Torres, a quien reconoció no solo por poner en alto el nombre de Tamaulipas en la administración de justicia nacional, sino por mantener un compromiso permanente con su alma mater.

El rector subrayó que el trabajo coordinado y el diálogo directo con los distintos órdenes de gobierno son fundamentales para fortalecer las instituciones. En este sentido, recordó la firma del convenio concretado el pasado 8 de mayo, en Tampico, entre la UAT y el PJF, instrumento que ya entrega resultados tangibles al abrir puertas reales para el alumnado y egresados.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres manifestó su profunda gratitud y emoción por regresar a la UAT, ya que representa un retorno a sus orígenes, recordando con aprecio sus años de estudiante y cómo la educación pública se convirtió en la herramienta fundamental para superar las adversidades y alcanzar sus metas.

En su emotivo testimonio, compartido ante la presencia de sus padres, esposo e hijos, destacó los aspectos clave de su formación profesional. Recordó su paso por las distintas instancias de impartición de justicia hasta su designación en el PJF, haciendo un especial reconocimiento a sus maestros y a su red de apoyo familiar por acompañar ese recorrido.

Finalmente, exhortó a las y los estudiantes a no rendirse ante las dificultades, y a comprender que el verdadero sentido del éxito y del conocimiento profesional cobra valor cuando se pone al servicio de la sociedad y de quienes más lo necesitan.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo felicitó a la Dra. Hernández Torres y a su familia, celebrando que sea su propia casa de estudios la encargada de rendir este merecido homenaje a su trayectoria laboral; y enfatizó la importancia de mantener un vínculo permanente con las instituciones públicas de enseñanza, señalando que sus aulas albergan una gran diversidad de realidades sociales.

El mensaje del gobernador Américo Villarreal estuvo a cargo de Rómulo Pérez Sánchez, quien subrayó el compromiso de la Universidad al formar mujeres y hombres capaces de transformar positivamente a la sociedad, asegurando que este homenaje no solo celebra el éxito individual, sino que reconoce el valor de la educación pública y la capacidad de la UAT para formar profesionistas que ponen en alto el nombre de la institución y del estado.

En la ceremonia, el director de la FDCSV, Edy Izaguirre Treviño, expuso que esta distinción honra una vida profesional que encarna los valores de verdad, belleza y probidad, sirviendo como un referente vivo para las nuevas generaciones.

Como testimonio de este impacto transformador, se presentó a nueve jóvenes egresados que hoy en día se desempeñan profesionalmente en la Ciudad de México gracias a este esquema de vinculación institucional. El evento concluyó con la entrega formal del diploma otorgado por el Consejo Técnico de la FDCSV y la foto oficial del presídium junto a la comunidad universitaria.