Ryan Gerard y Viktor Hovland comparten la cima tras 36 hoyos

Ryan Gerard realiza su tiro de salida al hoyo 12 en la segunda ronda del Campeonato del Tour el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)

Ryan Gerard realiza su tiro de salida al hoyo 12 en la segunda ronda del Campeonato del Tour el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)

ATLANTA (AP) — Ryan Gerard golpeó la bola lo suficientemente bien como para lograr cinco birdies relativamente sencillos el viernes y embocó una sorpresa desde poco menos de 80 pies para sumar otro.

El golfista de Carolina del Norte firmó una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, y comparte la cima tras 36 hoyos con el noruego Viktor Hovland en el Campeonato del Tour, que cierra la temporada.

Hovland consiguió uno de cinco birdies en el hoyo 15, par 3, que tiene su green en una península de apenas 155 yardas, pero colocado a la izquierda cerca de una pendiente pronunciada que hace que la bola se aleje de la superficie de putt.

Firmó un 66 para unirse a Gerard con un acumulado de 130 golpes, 10 bajo par, de cara al fin de semana.

¿Justo detrás? Prácticamente todo el mundo.

Eso incluye a Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, quien hizo 67 y quedó a dos golpes. Y también a Cameron Young, último tras la primera ronda y en lo más alto de la tabla durante buena parte del día después de un 62. También terminó a dos golpes.

Collin Morikawa y Chris Gotterup firmaron 67 cada uno y quedaron a uno, con 9 bajo par, 131.

Gerard tiene más en la cabeza que el premio de 10 millones de dólares y la exención de cinco años en la Gira de la PGA. Las elecciones del capitán para la Presidents Cup se anunciarán después del Campeonato del Tour, y eso está presente para el jugador de 27 años.

“A uno le cuesta no pensar un poco en eso”, comentó Gerard. “Soy muy consciente de que si esta semana es buena ayudaría muchísimo a mis posibilidades. Estoy jugando esta semana para mí y para intentar entregar buenos resultados y, con suerte, ganar un trofeo al final de la semana”.

Los trofeos —uno del Campeonato del Tour y otro de la Copa FedEx— están en juego al llegar a la mitad del torneo. Un tercio del grupo de participantes está separado por tres golpes en un campo que ha estado relativamente blando, ya sea por la lluvia del jueves o por el cielo encapotado del viernes, incluso con algo de viento al final del día.