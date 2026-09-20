Derrota Huracán a River Plate y escala al tercer puesto

Lucas Blondel marcó el gol decisivo y cortó el inicio invicto de Leonardo Ponzio como entrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- En una muestra de contundencia, Huracán venció por 2-1 a River Plate en el Monumental el sábado por la décima fecha del Clausura 2026 de la liga argentina.

Óscar Cortés abrió el marcador para los de Diego Martínez a los 8 minutos. Igualó parcialmente Tomás Galván a los 64 para River. El gol visitante decisivo fue anotado por Lucas Blondel a los 79.

Esta fue la primera derrota de Leonardo Ponzio como entrenador millonario después de tres victorias seguidas.

River Plate tiene 13 puntos y ocupa el noveno puesto del Grupo B, fuera de los octavos de final del certamen. Mientras, Huracán totaliza 16 y está en la tercera colocación.

Ponzio fue ratificado como entrenador millonario en esta semana. Firmó un contrato con la entidad hasta el 31 de agosto de 2027.

En el partido, a los 5, el riverplatense Thiago Almada salió lesionado. Poco después, el colombiano Óscar Cortés anotó el gol quemero. Ejecutó un tiro libre que nadie tocó, picó en el área y se metió en el palo más lejano de la portería local.

Tobías Andrada, convocado como Almada para el seleccionado argentino en la ventana FIFA, también fue reemplazado por lesión a los 35.

Los riverplatenses tuvieron ocasiones para el segundo. No obstante, los blancos, hoy de negro, consiguieron un gol más. Lucas Blondel encontró un hueco en la media cancha local, se llevó el balón y pateó de derecha, raso, cruzado para el 2-1.

“Injustamente perdimos un partido en donde generamos situaciones”, dijo el capitán riverplatense, Nicolás Otamendi. “River es intentarlo hasta el final. Seguiremos intentándolo. Creo que hoy en líneas generales anduvimos bien, pero el fútbol son resultados”.

Además de Andrada y Almada, Otamendi y Santiago Beltrán, futbolistas millonarios, también fueron llamados para la selección albiceleste.

“Veníamos a uno de los estadios más complicados del país”, afirmó Hernán Galíndez, guardavalla quemero, internacional por Ecuador. “A veces hay que ganar como sea”.

“Por momentos estuvimos bien. Por momentos tuvimos un rival que supo defenderse casi con seis jugadores atrás. En situaciones de gol, fuimos superiores”, afirmó Ponzio en la conferencia de prensa.

“Es un equipo. Cuando hacen goles, hacen goles todos. Cuando nos hacen, nos hacen a todos. La intención estuvo”, comentó.

“La gente (los hinchas) es la única dueña de esta casa. Nosotros estamos de paso”, concluyó.

En tanto, Independiente de Avellaneda venció a Unión por 2-1 en el estadio 15 de Abril. Marcelo Estigarribia marcó el tanto rojiblanco a los 48. Luego, Santiago Montiel, a los 50, y Maximiliano Meza, a los 56, le dieron la victoria a los rojos, hoy de azul.

Esta victoria le permite a Independiente ocupar el quinto puesto en su grupo, el A, con 17 puntos.

Gimnasia y Esgrima de La Plata y Banfield empataron 2-2. Agustín Auzmendi y Pedro Silva Torrejón hicieron los goles triperos. Lautaro Gómez y David Salazar, los verdiblancos.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Riestra igualaron 0-0.

Instituto superó por 3-1 a Talleres. Los goles rojiblancos fueron marcados por Giuliano Cerato a los 49, Alex Luna a los 57 y Jeremías Lázaro a los 79. Alexandro Maidana descontó para la T a los 65. Agustín Álvarez fue expulsado en los albiazules a los 45+2.

Los rojiblancos son los líderes de la zona A con 22 puntos.

San Lorenzo recibirá a Boca Juniors el domingo en una versión más de este clásico añejo.

Otros resultados: Central Córdoba 2, Defensa y Justicia 2; Racing 3, Sarmiento 1 (viernes).

Próximos partidos: Rosario Central-Argentinos Juniors, Platense-Newell’s Old Boys, Belgrano-Estudiantes (Río Cuarto); Vélez Sarsfield-Tigre (domingo); Aldosivi-Atlético Tucumán, Barracas Central-Independiente Rivadavia, Lanús-Estudiantes (La Plata) (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 22 puntos; Defensa 18; Gimnasia (M), Vélez, Independiente 17; Boca 14; Unión, Lanús, Newell’s 13; San Lorenzo 11; Estudiantes, Riestra 10; Platense 9; Talleres, Central Córdoba 8.

Grupo B: Argentinos 18 puntos; Gimnasia (LP) 17; Huracán, Sarmiento 16; Rosario Central 15; Ind. Rivadavia 14; Belgrano, River, Atl. Tucumán 13; Tigre, Barracas 12; Banfield 9; Racing 8; Estudiantes (RC) 6; Aldosivi 5.