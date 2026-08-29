El Milan de Amorim vence 2-0 a Venezia

Los jugadores del Milan festejan tras la victoria sobre Venezia en la Serie A italiana, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Luca Bruno)

Los jugadores del Milan festejan tras la victoria sobre Venezia en la Serie A italiana, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Luca Bruno)

MILÁN (AP) — El Milan, líder de la Serie A, cortó una racha de cuatro derrotas seguidas en casa al imponerse el viernes 2-0 al recién ascendido Venezia en San Siro.

El portugués Goncalo Ramos a los 69 minutos y un autogol de Redouane Halhal a un minuto del final le dieron al equipo local una victoria más sencilla de lo que reflejó el marcador.

El resultado significa que el equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim suma dos victorias en el mismo número de partidos de la campaña naciente, en la que busca frenar el dominio del Inter, su rival de la ciudad y el campeón vigente.

Fue una victoria bienvenida para un equipo que perdió sus últimos tres partidos en casa la temporada pasada y otra advertencia temprana para Venezia, que cayó en su estreno liguero como visitante ante Lecce por 2-0, durante una campaña en que la misión es no descender nuevamente.