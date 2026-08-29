Provoca aparatoso accidente en la colonia Madero

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). Las autoridades señalaron que el vehículo era conducido sin placas de circulación y que su operador tampoco contaba con licencia para conducir.

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). Las autoridades señalaron que el vehículo era conducido sin placas de circulación y que su operador tampoco contaba con licencia para conducir.

NUEVO LAREDO, TAM .- Un conductor que no respetó el derecho de paso provocó un accidente en el crucero del Paseo Colón y avenida Río Santiago, en la colonia Madero, donde una camioneta terminó impactada contra un poste de madera. El percance dejó daños materiales de consideración, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El accidente involucró a un Ford Mustang modelo 1999, color gris, conducido por José, de 30 años, y una Honda CR-V modelo 2025, blanca, manejada por Kevin, de 22 años.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, el Mustang circulaba de norte a sur por la avenida Río Santiago y, al llegar al Paseo Colón, su conductor no cedió el paso e invadió la vía preferencial.

La maniobra provocó que la Honda CR-V impactara contra el costado del Mustang. Debido a la fuerza de la colisión, la camioneta salió proyectada y terminó chocando contra un poste de madera utilizado para servicio de telefonía.

El Mustang avanzó algunos metros después del impacto hasta detenerse. Las autoridades señalaron que el vehículo era conducido sin placas de circulación y que su operador tampoco contaba con licencia para conducir.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y establecer las responsabilidades derivadas del accidente.

Pese a los daños registrados en ambos vehículos y en la estructura de madera, los dos conductores resultaron ilesos.