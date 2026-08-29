Ocupa Tamaulipas 1er lugar nacional en procedimientos quirúrgicos con apoyo de la Beneficencia Pública

El gobernador Américo Villarreal destacó este logro como parte de la política humanista del Gobierno de Tamaulipas, durante un evento de entrega de procesadores de sonido para implantes cocleares en Tampico

Tampico, Tam.– Tamaulipas se mantiene como referente nacional en la atención de población prioritaria al ocupar, por tres años consecutivos, el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos realizados con apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, resultado que refleja el alcance de las acciones de salud y asistencia social impulsadas en coordinación con la Secretaría de Salud y el Sistema DIF Tamaulipas.

Durante una entrega de procesadores de sonido y apoyos funcionales realizada en Tampico, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el resultado alcanzado por Tamaulipas, al tiempo que reconoció el apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el trabajo coordinado que ha permitido lograr avances sustantivos en beneficio de la población de atención prioritaria.

“Me da mucho gusto ver que a Tamaulipas cada vez le está yendo mejor y que podemos decir que trabajando en forma conjunta con los ayuntamientos de estos municipios, el Gobierno Federal —que agradecemos también a la doctora Claudia Sheinbaum que nos apoya para seguir progresando— y un gobierno estatal, municipal y una sociedad participativa y colaborativa podemos hacer grandes cosas”, expresó.

El mandatario estatal estuvo acompañado por Francisco Caballero García, director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, en representación del director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, José Alfredo Cordero Esquivel, durante una jornada en la que se entregaron apoyos a habitantes de la zona conurbada y pacientes provenientes de distintos municipios.

De acuerdo con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, durante la presente administración estatal se han destinado 216 millones 201 mil 204 pesos a acciones de salud y asistencia social en Tamaulipas, recursos que han permitido acercar cirugías de cataratas, prótesis de rodilla, cadera y mamarias, equipamiento diagnóstico de alta especialidad, ambulancias, procesadores de sonido para implantes cocleares, auxiliares auditivos y aparatos funcionales de movilidad.

Al cierre de 2025, Tamaulipas ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos, correspondientes a cirugías de cataratas, rodilla y cadera, y alcanzó el quinto lugar nacional en procedimientos no quirúrgicos, que comprenden aparatos funcionales, auxiliares auditivos y lentes de armazón.

Por su parte, el representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública resaltó la calidad de los apoyos que se entregan a las personas beneficiarias, particularmente los auxiliares auditivos, cuyo costo comercial puede representar un gasto considerable para las familias.

“Estamos entregando apoyos de los mejores que hay en el mundo. Por ejemplo, estamos otorgando auxiliares auditivos hechos en Dinamarca, especialmente para personas que requieren este tipo de auxiliares y con la mejor calidad, certificados por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Si ustedes van a comprarlos en la tienda, pueden llegar a costarles de 25 a 30 mil pesos cada auxiliar auditivo; nosotros les estamos entregando dos a cada paciente, lo que significa una gran ayuda para todas y todos los mexicanos que lo requieren”, señaló.

Como parte de esta estrategia, durante la jornada realizada en Tampico se llevó a cabo la entrega de 1,613 apoyos directos para habitantes de la zona conurbada y pacientes provenientes de distintos municipios.

En esta ocasión se entregaron 41 procesadores de sonido para pacientes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Gómez Farías, Guerrero, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Ciudad Victoria, además de 960 auxiliares auditivos, 386 aparatos funcionales y 226 lentes de armazón graduados para población de la zona conurbada.

La cobertura de estos apoyos continuará ampliándose durante 2026, con la entrega prevista de 2,964 auxiliares auditivos, 1,543 aparatos funcionales y 1,680 lentes de armazón en los 43 municipios de Tamaulipas.