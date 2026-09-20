Rescata Borja al América con doblete ante Chivas

El colombiano marcó dos goles en tres minutos para igualar un Clásico Nacional que perdían 2-0

CIUDAD DE MÉXICO.- El colombiano Miguel Borja se estrenó con un doblete en su primer Clásico Nacional, para permitir que el América rescatara este sábado un empate 2-2 ante Chivas en el Estadio Banorte, dentro de la novena jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Borja tenía apenas cinco minutos sobre la cancha cuando ejecutó una soberbia chilena para mandar el balón al fondo de las redes y acortar distancias al minuto 71. Tan solo tres minutos después, al 74, el atacante cafetero firmó su segundo tanto de la noche empujando el balón a pase de Henry Martin.

El Guadalajara había tomado el control gracias a un primer tiempo dominante en el que impuso sus condiciones.

Bryan González abrió el marcador con un potente frentazo al minuto 32, mientras que Miguel Vázquez amplió la ventaja en el segundo tiempo de compensación al aprovechar un rechace del guardameta Rodolfo Cota dentro del área.

A Chivas se le escapó la oportunidad de asumir el liderato provisional de la competencia y se mantiene en la segunda posición de la tabla con 18 puntos.

Por su parte, las Águilas evitaron lo que habría sido su tercera derrota consecutiva en Clásicos Nacionales, ubicándose en el tercer peldaño con 17 unidades.

Borja, quien debutó apenas la jornada pasada anotando frente a Cruz Azul, suma ya tres anotaciones en el certamen, todas ellas ingresando como revulsivo desde el banquillo.

Con este empate, el Rebaño Sagrado impidió que el conjunto azulcrema alcanzara las 100 victorias en la historia de esta rivalidad. El historial continúa a favor del América con 99 triunfos, por 82 de los rojiblancos y 84 empates.

PUMAS EMPATA DE VISITA CON ATLAS

Pumas fue incapaz de sostener la ventaja y tuvo que conformarse con un empate 1-1 en su visita al Atlas.

Ángel Azuaje se estrenó como goleador en el fútbol mexicano al definir con un taconazo al estilo escorpión tras un centro de Pedro Vite, abriendo el marcador al minuto 23.

El empate rojinegro llegó por conducto del portugués Luís Esteves, quien conectó un potente remate dentro del área al minuto 45+7’.

El encuentro vivió momentos de tensión tras la primera media hora de juego, cuando debió interrumpirse para atender al atacante Duk, quien cayó lesionado. Entre evidentes gestos de dolor, el delantero caboverdiano abandonó el campo en camilla y fue trasladado a un hospital; Kevin Zenón ingresó en su lugar.

Pumas terminó con 10 elementos después de la expulsión por roja directa del panameño Adalberto Carrasquilla, luego de una dura entrada a los 87′ sobre Gaddi Aguirre.

Con este resultado, los Zorros se ubican de forma momentánea en el sexto sitio con 14 unidades, mientras que la escuadra universitaria se mantiene fuera de la zona de liguilla, en el décimo peldaño con 12 puntos.

SAN LUIS REMONTA A NECAXA

El Atlético de San Luis remontó en casa para superar 3-1 al Necaxa.

Julián Carranza puso adelante a los visitantes al minuto 10. Sin embargo, Felipe Mora igualó los cartones al 27’, un autogol de Christopher Andrade al 54’ dio la vuelta y Eduardo Águila selló la victoria al 81’.

El conjunto potosino cortó una racha de dos derrotas consecutivas y se colocó en la decimotercera posición con nueve unidades.

Por su parte, los Rayos del Necaxa hilaron su séptimo partido sin ganar para estancarse en el decimoquinto lugar con ocho puntos.

RAYADOS VENCE A CRUZ AZUL

Un tanto de César Garza bastó para que Monterrey venciera 1-0 a Cruz Azul.

El descalabro deja a “La Máquina” con 15 unidades en la cuarta posición. Rayados se ubica séptimo con 13 puntos.