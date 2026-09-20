Surge tormenta tropical Fay en Atlántico sin amenazar tierra… por ahora

El sistema registra vientos de 75 kilómetros por hora y podría fortalecerse durante las próximas horas

La tormenta tropical Fay se desplazaba hacia el norte-noreste a 7 km/h (5 mph). [Agencias]

La tormenta tropical Fay se desplazaba hacia el norte-noreste a 7 km/h (5 mph). [Agencias]

MIAMI.- Una nueva tormenta tropical se ha formado en el norte del océano Atlántico, pero no parece representar una amenaza para tierra.

La tormenta tropical Fay, que se formó temprano el domingo, se ubicaba unos 730 kilómetros (unas 450 millas) al suroeste de las Azores. No hay alertas ni avisos costeros en vigor, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 75 km/h (45 mph) a las 5 de la mañana EDT. Se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

Se desplazaba hacia el norte-noreste a 7 km/h (5 mph).

Las Azores son una región autónoma de Portugal, a unas 800 millas (1.287 kilómetros) de la costa del Portugal continental.