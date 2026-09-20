Lanza Corea del Norte dos misiles balísticos hacia el mar

Una pantalla de televisiÃ³n muestra una imagen de archivo de un lanzamiento de misil norcoreano durante un noticiero, en la EstaciÃ³n de Tren de SeÃºl, en SeÃºl, Corea del Sur, el domingo 20 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

Una pantalla de televisiÃ³n muestra una imagen de archivo de un lanzamiento de misil norcoreano durante un noticiero, en la EstaciÃ³n de Tren de SeÃºl, en SeÃºl, Corea del Sur, el domingo 20 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar el domingo, según el ejército de Corea del Sur, días después de que el Norte amenazara con reforzar sus capacidades de disuasión nuclear y responder a lo que llamó hostilidades de Estados Unidos.

Los lanzamientos continúan con una serie de demostraciones armamentísticas de Corea del Norte incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujera el mes pasado unas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur en un aparente esfuerzo por reactivar la diplomacia con el líder Kim Jong Un.

Los dos lanzamientos de misiles —con unas tres horas de diferencia— se realizaron desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte. El primer misil voló unos 450 kilómetros (280 millas) mientras que el segundo voló más de 600 kilómetros (370 millas), ambos hacia las aguas orientales del Norte, dijo el ejército surcoreano.

Los misiles finalmente terminaron en el mar. La oficina presidencial de Corea del Sur instó a Pyongyang a detener inmediatamente los lanzamientos de misiles balísticos, que están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El ejército surcoreano dijo que mantiene la preparación para repeler cualquier provocación norcoreana bajo una sólida alianza con Estados Unidos .

El Ministerio japonés de Defensa dijo que detectó un presunto misil norcoreano a primera hora del domingo, pero que el arma no cayó en sus aguas territoriales.

Corea del Norte aumenta la presión sobre EEUU

La hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, restó importancia a la iniciativa de Trump y dijo que acortar el ejercicio no cambiaría su “naturaleza provocadora y agresiva”. Posteriormente, el ejército de Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, aparentemente cumpliendo una amenaza previa de responder al ejercicio de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas.

El viernes, la hermana de Kim criticó otro reciente ejercicio marítimo multilateral liderado por Estados Unidos en la región como un “movimiento militar frenético” de los estadounidenses destinado a prolongar su hegemonía en el área de Asia-Pacífico. El ejercicio “Vanguardia Pacífica” reunió fuerzas de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Afirmó que los “ensayos de guerra regulares liderados por Estados Unidos” son la principal fuente del deterioro de las tensiones en la península coreana y la región.

“Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y no habrá nunca jamás cambio en el curso de intensificar la disuasión de guerra nuclear”, dijo.

A principios de este mes, Corea del Norte dijo que había realizado un ejercicio conjunto con fuego real que involucró misiles, artillería y drones, un día después de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeran su ejercicio militar trilateral de cinco días, que Corea del Norte considera una provocación. Corea del Norte dijo que su ejercicio incluyó el empleo simultáneo de diferentes tipos de armas, probablemente con el objetivo de desarrollar la capacidad de abrumar las defensas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos.

No está claro si hay opciones de retomar pronto las conversaciones

Kim Jong Un se ha centrado en ampliar su arsenal nuclear después de que su anterior diplomacia de alto riesgo con Trump colapsara en 2019.

Cuando Trump ordenó el mes pasado al Pentágono “reducir sustancialmente” el ejercicio anual Ulchi Escudo de Libertad con Corea del Sur, citó lo que llamó una buena relación con Kim, quien ha calificado tales ejercicios como ensayos de invasión.

Envalentonado por su arsenal nuclear en avance y el fortalecimiento de sus vínculos con Rusia y China, los expertos dicen que Kim probablemente piensa que ahora tiene mayor influencia en una posible nueva diplomacia con Trump. A principios de este año, Kim dijo que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su “política hostil” contra su país y respeta lo que él llama el estatus del Norte como estado nuclear.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, un progresista que aboga por mejorar los lazos con el Norte, dijo el viernes que una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte sería “un punto de partida importante” para aumentar las posibilidades de paz en la península coreana.

“Lo que está claro es que el presidente Trump quiere diálogo y yo también he estado alentando al presidente Trump a buscar diálogo” con Kim, dijo Lee a los periodistas.