Inician adolescentes el tercer taller de tejido a crochet

La actividad se desarrolla en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes

NUEVO LAREDO, TAM .- Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en Nuevo Laredo iniciaron el tercer taller de tejido a crochet, como parte de las acciones de capacitación impulsadas mediante la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

La actividad se desarrolla en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con la participación de jóvenes que cumplen medidas no privativas de la libertad, además de personas de la comunidad.

El taller busca proporcionar herramientas prácticas para el desarrollo de habilidades que puedan representar una alternativa productiva y ampliar las oportunidades laborales de los participantes.

Durante la capacitación, mediante el uso de hilo y ganchillo, los adolescentes adquieren conocimientos relacionados con la elaboración de tejidos, al mismo tiempo que desarrollan su creatividad y participan en espacios de aprendizaje y convivencia.

La capacitación para el empleo forma parte de las acciones consideradas dentro de la estrategia de reinserción social, al contribuir al desarrollo de capacidades que pueden favorecer el futuro productivo de las y los jóvenes y fortalecer la economía familiar.

A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la SSPT mantiene este tipo de actividades como parte de las acciones encaminadas a la prevención del delito y la reincidencia, así como al desarrollo integral de adolescentes sujetos a medidas de la autoridad.