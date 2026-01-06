Se consolida Nuevo Laredo como la frontera preferida por paisanos

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo reafirma su liderazgo como la frontera por donde más paisanos cruzan hacia Estados Unidos, luego de que durante el primer fin de semana de 2026 el Puente Internacional Juárez-Lincoln registrara una alta afluencia de connacionales que retornaron al vecino país del norte.

Del viernes 2 al domingo 4 de enero, esta vía internacional se vio saturada por el intenso flujo vehicular, estimándose el cruce de alrededor de 25 mil vehículos de paisanos, así como entre 70 y 100 autobuses diarios, lo que confirma la confianza de las familias mexicanas en esta frontera.

Al respecto, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este comportamiento es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como de la infraestructura y capacidad operativa con la que cuenta Nuevo Laredo.

“Que miles de paisanos elijan cruzar por Nuevo Laredo es reflejo de la confianza que hemos construido. Somos una frontera fuerte, moderna y segura, gracias a nuestra infraestructura y a la coordinación permanente con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que trabajan todos los días para ofrecer un cruce ágil, ordenado y, sobre todo, seguro para las familias”, expresó la alcaldesa.

Durante este fin de semana, personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, así como de la Guardia Municipal, implementó operativos especiales para agilizar el tráfico tanto para residentes locales como para viajeros, además de brindar orientación y apoyo a los visitantes.

Estas acciones forman parte del Programa Héroes Paisanos, en el que el Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de garantizar un trayecto seguro y confiable a los connacionales que cruzan por esta frontera.

La presidenta municipal señaló que el flujo de paisanos continuará en los próximos días, ya que se espera que durante esta semana más connacionales sigan utilizando a Nuevo Laredo como su principal punto de cruce hacia Estados Unidos.