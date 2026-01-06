Encabeza alcaldesa Carmen Lilia Canturosas homenaje por Día Nacional del Periodista

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Nacional del Periodista, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó un homenaje junto a integrantes de la Unión de Agrupaciones Periodísticas de Nuevo Laredo (UNAPE), como un acto de respeto, memoria y reconocimiento a quienes han dedicado su vida al ejercicio del periodismo.

La emotiva ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de la Libertad, frente al Monumento al Periodista, donde se recordó a las y los comunicadores que ya no están y se refrendó el compromiso del Gobierno Municipal con la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la relevancia del periodismo en la vida democrática de la ciudad y subrayó la responsabilidad compartida entre gobierno y medios de comunicación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

“La libertad de expresión es el termómetro de una democracia sana. Sin una prensa libre, crítica y participativa, el progreso de nuestra ciudad se quedaría a oscuras. Como gobierno, reconocemos y defendemos su derecho a informar, pues entendemos que la verdad es el motor de la transparencia. Sin embargo, para que esta libertad cumpla su propósito más elevado, debe caminar siempre de la mano del respeto a las garantías individuales y los derechos de las personas”, señaló.

Canturosas Villarreal indicó que este significativo evento no solo conmemora a quienes han ejercido el periodismo, sino que también celebra el Día de la Libertad de Prensa, una fecha que invita a reflexionar sobre la trascendental importancia de una prensa libre y su papel esencial en el desarrollo de la comunidad.

La presidenta municipal reiteró su compromiso con la libertad de expresión, la integridad periodística y el respeto mutuo entre autoridades y medios de comunicación, al tiempo que agradeció a las y los comunicadores por su dedicación, vocación y perseverancia.

“Desde el Gobierno Municipal, les invito a que sigamos trabajando bajo esta premisa de respeto mutuo. Una sociedad bien informada es una sociedad que toma mejores decisiones; y un gremio periodístico profesional, como el que representa la UNAPE con sus más de 50 años de trayectoria, es garantía de que Nuevo Laredo seguirá bien informado, de manera profesional y objetiva. Sigamos construyendo juntos una ciudad donde la palabra sea puente y no barrera, donde la crítica nos ayude a mejorar y donde la verdad sea siempre nuestra meta común”, expresó.

En el evento estuvieron representantes de diversas agrupaciones como la Red de Mujeres Periodistas, Club de Periodistas Bravos, ACRONDE, Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, Periodistas Veteranos de Nuevo Laredo, entre otros.

Con este acto conmemorativo, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo refrenda su convicción de impulsar una relación institucional basada en el respeto, el diálogo y la defensa de las libertades fundamentales, reconociendo al periodismo como un pilar indispensable para la vida democrática y el bienestar de la sociedad.