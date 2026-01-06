Brilla Luca Zidane con Argelia en Copa Africana sin recibir goles

El argelino Luca Zidane, portero de Argelia, despeja el balón durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Burkina Faso en Rabat, Marruecos, el domingo 28 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

RABAT, Marruecos.- El portero de Argelia, Luca Zidane, está tratando de hacer lo suyo en la Copa Africana de Naciones a pesar de cargar con un apellido famoso.

El jugador de 27 años aún no ha concedido un gol como titular en los dos primeros partidos de Argelia y se espera que regrese el martes a la portería para el enfrentamiento de octavos de final de los Fennec Foxes contra Congo, después de que le dieran descanso en el último partido de grupo contra Guinea Ecuatorial.

El padre de Zidane, la superestrella francesa Zinedine Zidane, estuvo en el Estadio Moulay El Hassan en Rabat para ver a su hijo jugar en la victoria inaugural de Argelia por 3-0 sobre Sudán y nuevamente en la victoria por 1-0 sobre Burkina Faso.

Los padres de Zizou, como se le conoce, emigraron de Argelia a Francia en la década de 1950. Cada vez que lo mostraron en las pantallas gigantes fue aclamado por los seguidores. Pero no estaba solo, la madre de Luca Zidane y su hermano menor también estaban en el estadio para verlo en acción.

“Estoy feliz de que estén aquí y de que me estén apoyando”, dijo el portero a SNTV esta semana. “Para los jugadores, todos saben que cuando su familia viene, es especial”.

Luca Zidane nació en Francia. Aunque su madre es española, optó por representar al país de sus abuelos después de ser invitado por la federación argelina. Recibió su oportunidad de brillar en la Copa Africana debido a la lesión de rodilla de Alexandre Oukidja, quien probablemente habría sido titular de estar saludable.

“Es una fuente de orgullo para mí poder representar a mi país y jugar en una Copa Africana de Naciones. Es una gran experiencia”, dijo. “Representar a tu país ya era algo magnífico”.

Luca Zidane, al igual que sus tres hermanos, se desarrolló en la academia juvenil del Real Madrid. Jugó para el equipo mayor, principalmente como portero suplente. Pero en 2019 se fue, inicialmente en préstamo, para buscar más oportunidades de juego. El portero belga Thibault Courtois sigue siendo la primera opción en el Real Madrid y Zidane ahora juega con el Granada, de la segunda división española.

“Trato de ser yo mismo, de construir mi carrera en mis propios términos”, dijo Luca Zidane. “Aquí con la selección nacional trato de ayudar al equipo tanto como sea posible para lograr nuestros objetivos, y es lo mismo a nivel de club. Así que estoy tratando de construir mi carrera paso a paso.”