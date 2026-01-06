Todo listo para la celebración de la mega rosca de Reyes 2026 en el Viveros Mágico

Los asistentes podrán compartir la tradicional rosca de Reyes en un entorno pensado para el disfrute familiar, celebrar la llegada de los Reyes Magos y vivir una tarde de convivencia en un ambiente seguro y agradable. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo recuerda a la ciudadanía que este martes 6 de enero de 2026 se llevará a cabo la tradicional Mega Rosca de Reyes, un evento diseñado para fortalecer la convivencia familiar y preservar las tradiciones que fomentan la unión y el sentido de comunidad entre las familias neolaredenses.

La celebración iniciará a partir de las 5:00 de la tarde en el Viveros Mágico, ubicado en el Parque Viveros, un espacio emblemático de la ciudad que durante esta temporada se convierte en un punto de encuentro lleno de luz, alegría y ambiente festivo.

El Gobierno de Nuevo Laredo reitera la invitación a todas las familias a sumarse a esta celebración, disfrutar de una de las tradiciones más representativas de la temporada y ser parte de un evento que promueve la unión social y el sano esparcimiento.