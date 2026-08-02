Saraperos igualó la serie en Laredo

Pizarra final 9-3 fue para Saltillo sobre Tecos, con 7 anotaciones en la novena entrada

La serie 30 del calendario se definirá este domingo 2 de agosto en el Parque La Junta con inicio de juego programado a las 20 horas. [Agencias]

La serie 30 del calendario se definirá este domingo 2 de agosto en el Parque La Junta con inicio de juego programado a las 20 horas. [Agencias]

Laredo, Tx.- Aprovechando fallas en el pitcheo en la parte final del encuentro, este sábado Saraperos de Saltillo venció 9 carreras por 3 a Tecos de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium, igualando a un juego por bando la penúltima serie de la temporada regular.

Luis Frías (7-0, 3.45) con su triunfo de hoy, se confirmó como el mejor relevista sarapero en resultados conseguidos en esta campaña, con la octava entrada lanzada y ponche incluido. La caída fue para Taylor Williams (1-2, 4.61) quien desperdició oportunidad de salvamento al aceptar seis carreras -una limpia- en dos tercios de inning, de tres imparables, dos bases por bolas y un ponche.

Andrew Parrish (6.0IP, 4H, 2C, 6K, 1BB) salió mejor librado del duelo de abridores ante el visitante Fineas Del Bonta-Smith (5.0IP, 6H, 3CL, 3BB, 3K).

Saraperos (38-51) aprovechó par de errores para mover la pizarra 1-0 en el primer inning. Después de un out, Julio Martínez conectó infield hit por la primera almohadilla, robaba la segunda y se mandó a la antesala con tiro desviado del receptor Francisco Córdoba al segundo cojín. Roletazo de Ramón Ríos por la tercera base, pifiado por Alan López, era aprovechado para que Martínez timbrara.

La respuesta fue inmediata en esa entrada para los Dos Laredos (34-55) con rola de Zoilo Almonte al segunda base para producir a Cade Gotta con la carrera del empate, y doble de José Rodríguez por la raya del jardín izquierdo para mandar al plato a Alí Castillo para el 2 a 1 local.

Para la alta del quinto rollo, el receptor José Lizárraga llegó a base vía error del antesalista Alan López, siendo avanzado al tercer cojín gracias a doblete de Brandon Villarreal al jardín derecho, y en pifia de fildeo de Yoelquis Céspedes, Lizárraga se mandó a la registradora para la igualada a 2.

Sin embargo, Tecos volvió a responder al instante con hits consecutivos de Cade Gotta y Alí Castillo ante el abridor Fineas Del Bonta-Smith. Ya con el ‘Eléctrico’ por la antesala, rola de doble matanza de Zoilo Almonte a la intermedia ponía la ventaja 3 a 2.

Fueron 11 bateadores y siete carreras que inclinaron la balanza del ‘Dragón del Norte’ en la apertura de la novena tanda para sentenciar este juego e igualar la serie. Brandon Villarreal, Emmanuel Rivera, Ramón Ríos (2) y Oscar Colás (2) fueron los encargados de fabricar las carreras que marcarían la ventaja definitiva 9 por 3.

Relevaron por Tecos Michael Gomez (1.0IP, 1K, HLD), Darío Gardea (0.0IP), Franklyn Kilomé (1.0IP, HLD) y Diego Hernández (0.1IP, 2H, 1CL). Por la visita lo hicieron el zurdo Daniel Juárez (0.2IP, 1H, 1K), David Gutiérrez (0.1IP), Jorge López (1.0IP, 1K) y Jeff Brigham (1.0IP, 1H, 3K).

La serie 30 del calendario se definirá este domingo 2 de agosto en el Parque La Junta con inicio de juego programado a las 20 horas (hora Dos Laredos) con duelo de abridores entre los derechos Leam Méndez (1-1, 5.28) y Erich Uelmen (4-9, 6.01).

PG: Luis Frías (7-0, 3.45); PP: Taylor Williams (1-2, 4.61); SV: No hubo; HR: No hubo.