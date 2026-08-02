Sorprende Atlante a Cruz Azul y rompe su paso invicto con un 3-2

Los Potros lograron su primer triunfo del torneo, mientras La Máquina sufrió su primera derrota del Apertura 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El Atlante puso fin al invicto de Cruz Azul en la era del técnico Joel Huiqui tras derrotarlo por 3-2 en el cierre de la actividad sabatina de la tercera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Luis Puente adelantó a los “Potros de Hierro” con un certero cabezazo a los 44 minutos. Apenas iniciada la segunda mitad, Luis Calzadilla incrementó la diferencia a los 47 con un potente disparo desde fuera del área, mientras que Jhojan Julio sentenció el tanto de la victoria mediante un tiro penal al 75.

Por el vigente campeón del fútbol mexicano, Nicolás Ibáñez descontó momentáneamente a los 60 minutos con un remate dentro del área. En el décimo minuto del descuento, la última jugada del encuentro, Agustín Palavecino hizo el segundo tanto celeste.

El arquero Óscar Jiménez fue el héroe atlantista, después de tapar un par de remates de gol de Ibáñez durante el complemento, y en el tiempo de descuento atajó un tiro penal a Gabriel Fernández.

“La Máquina” sufrió su primer revés bajo la gestión de Huiqui, quien asumió el cargo en la recta final del certamen anterior. En este periodo, el estratega ostenta un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota, además de haber conquistado los títulos del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones.

Con este resultado, el Atlante celebró su primer triunfo tras su reciente regreso al máximo circuito, situándose en la octava posición con cuatro unidades.

Cruz Azul, por su parte, perdió el paso perfecto y permanece con seis puntos en el sexto peldaño de la clasificación general.

Querétaro se impone a Tigres con penal in extremis

Santiago Homenchenko convirtió un penal en el undécimo minuto del tiempo añadido el sábado para sellar la victoria de los Gallos Blancos por 3-2 sobre Tigres.

El uruguayo ejecutó con maestría la falta señalada por la árbitra Katia Itzel García, quien sancionó un empujón de Francisco Reyes sobre Diego Reyes en el sexto minuto de descuento. La silbante ratificó su decisión tras acudir al VAR para revisar la jugada en video.

Ali Ávila adelantó a Querétaro a los 11 minutos al capitalizar un error del guardameta Nahuel Guzmán. Solo siete minutos después, Mateo Coronel amplió la ventaja local con un potente disparo rasante desde fuera del área.

El conjunto felino reaccionó antes del descanso gracias a un cabezazo de Rodrigo Aguirre a los 41. Ya en el complemento, Juan Brunetta igualó el marcador desde los once pasos, tras una pena máxima que García señaló luego de valorar la repetición en el monitor.

Con este resultado, Querétaro escaló provisionalmente a la sexta posición con seis unidades. Por el contrario, Tigres se estancó en el decimoquinto puesto con apenas un punto, extendiendo su racha sin victorias en el certamen.

La escuadra regiomontana cerró así una semana turbulenta tras la renuncia del técnico argentino Guido Pizarro. Hernán Elizondo, estratega del equipo sub21, fungió como interino en el banquillo durante el encuentro en La Corregidora.

Otros resultados

En otros frentes, los Rayados de Monterrey vencieron como visitantes 2-0 al Atlas, en un ríspido encuentro que los rojinegros finalizaron con nueve jugadores y los regiomontanos con 10.

Diego Rossi, al 28, y Lucas Ocampos, por la vía penal al 90+7, marcaron para la escuadra regia, que escala a la tercera posición con seis puntos.

El Atlas, que descendió al séptimo puesto tras su primer descalabro, sufrió las expulsiones de Duk al 71 y Milton Valenzuela al 90+5.

Por el bando de Monterrey, Carlos Salcedo también recibió la tarjeta roja al minuto 90+5.

Finalmente, el León se impuso 1-0 a Pachuca gracias a una anotación de Daniel Arcila.

Los esmeraldas suben al 14to sitio con tres puntos, mientras que los Tuzos ocupan la 12da plaza con el mismo puntaje.