Sale tractocamión de carretera en accidente registrado en kilómetro 161

El conductor presuntamente se quedó dormido, resultó ileso y la Guardia Nacional aseguró la zona tras la invasión a propiedad privada

Las autoridades correspondientes realizaron el peritaje y dieron aviso a los responsables de la propiedad afectada por el accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en el kilómetro 161 de la Carretera Nacional, donde un tractocamión terminó fuera de la cinta asfáltica tras perder el control el operador.

De acuerdo con el reporte, la pesada unidad circulaba de norte a sur cuando el conductor aparentemente se quedó dormido al volante. Esta situación ocasionó que saliera del camino e ingresara a una propiedad privada.

A pesar del impacto, el operador no presentó lesiones ni heridas, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Paramédicos revisaron sus signos vitales y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

El lugar fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes mantienen bajo resguardo la unidad y al operador.

Las autoridades correspondientes realizaron el peritaje y dieron aviso a los responsables de la propiedad afectada por el accidente.

Hasta el momento, no se reportan daños a terceros más allá de la invasión de terreno, mientras que el tractocamión fue trasladado a un corralón.

