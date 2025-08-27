Stuttgart supera al Eintracht Braunschweig en penales y abre defensa de título de Copa de Alemania

Lorenz Assignon (izquierda) festeja tras convertir el penal decisivo en la tanda por el Stuttgart ante el Eintracht Braunschweig en un encuentro de la Copa de Alemania, efectuado el martes 26 de agosto de 2025 (Swen Pförtner/dpa via AP)

BRAUNSCHWEIG, Alemania.- La defensa del título de la Copa de Alemania por parte del Stuttgart comenzó el martes con una victoria dramática por 8-7 en penales sobre el Eintracht Braunschweig después de que su partido terminó 4-4 en el tiempo extra.

El nuevo fichaje Lorenz Assignon anotó el penalti decisivo de Stuttgart, el vigésimo de la tanda, después de que Alexander Nübel había atajado ya tres para los visitantes.

“Creo que los aficionados lo disfrutaron más que nosotros en el campo”, dijo el delantero de Stuttgart, Ermedin Demirović, quien anotó dos goles en el tiempo regular y convirtió un penal en la tanda.

Braunschweig, que tuvo un buen comienzo en la segunda división con dos victorias en tres partidos, demostró de inmediato que no se dejaría intimidar por el campeón defensor.

Sven Köhler adelantó al equipo local en los albores con un disparo desde lejos que Nübel debería haber detenido después de tocar el balón con las manos.

Demirović respondió cuatro minutos después con un cabezazo en plancha al centro de Maximilian Mittelstädt que entró por el segundo palo y puso el 2-1 en el marcador a la hora de juego.

Pero Fabio Di Michele Sánchez, un lateral izquierdo, igualó con un potente disparo al techo de la red desde un ángulo cerrado a lo 77. Anotó otro gol espectacular para darle a Braunschweig una ventaja de 3-2 con cinco minutos restantes en el tiempo regular.

El delantero alemán Nick Woltemade igualó cuatro minutos después, enviando el partido a tiempo extra. Tiago Tomás de Stuttgart forzó un gol en propia puerta de Sanoussy Ba antes de que Christian Joe Conteh igualara nuevamente por Braunschweig, llevando el cotejo a los penales.