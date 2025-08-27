Lanús logra empatarle a River Plate 1-1 en la última jugada

Gonzalo Montiel marcó el gol riverplatense a los 76 minutos; Rodrigo Castillo logró la igualdad para los locales a los 94

BUENOS AIRES.- Con un gol de Rodrigo Castillo en la última jugada del partido Lanús rescató el lunes un empate 1-1 ante River Plate en el torneo Clausura de la liga argentina de fútbol.

Gonzalo Montiel marcó el gol riverplatense a los 76 minutos. Rodrigo Castillo logró la igualdad para los locales a los 94.

Con este empate, el equipo de Marcelo Gallardo se mantiene como líder de la zona B con 12 puntos en seis fechas.

El primer tiempo fue discreto. A los 2 minutos, Miguel Borja definió mal una situación propicia frente al arco granate. Por el lado de los locales, Marcelino Moreno armó una buena jugada por la izquierda. Su definición fue neutralizada por Franco Armani a los 40.

El delantero Maximiliano Salas ingresó en el entretiempo. Esto le dio más dinamismo al ataque visitante. No obstante, el gol millonario llegó recién a los 76, cuando Juanfer Quintero tiró un centro que Giuliano Galoppo logró bajar al medio del área chica. Allí Montiel tocó de primera para marcar el tanto riverplatense.

Cuando todo parecía sentenciado, en la última jugada del cotejo, un centro de Alexis Canelo desde la derecha tuvo un desvío y la pelota le quedó justa a Castillo, que tocó a la red.

En tanto, Estudiantes superó en su cancha por 1-0 a Aldosivi para situarse en la cima de la zona A con 12 puntos. El único tanto fue de Leandro González Pirez. El defensor aprovechó el rebote en un jugador rival para tocar el balón en el área chica a los 12.

Vélez Sarsfield venció como visitante a Godoy Cruz por 2-0. Mateo Mendoza en contra a los 22 y Maher Carrizo de tiro libre a los 30 marcaron las dianas velezanas.

Con este resultado, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto suma 11 unidades y se encuentra en el segundo puesto en la zona B.

Deportivo Riestra goleó por 3-0 a Sarmiento y se ubica en el cuarto puesto en este mismo grupo B con 10 puntos. Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas anotaron los tantos del conjunto negro.

Con este resultado, Riestra está hoy en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Central Córdoba (SdE) goleó a domicilio a Belgrano por 3-0. Gastón Verón y Diego Barrera, en dos ocasiones, fueron los autores de los goles del ferroviario.

El sábado, Rosario Central derrotó por 1-0 a Newell’s Old Boys en el clásico de esa ciudad con gol de Ángel Di María.

El domingo, Boca Juniors derrotó a Banfield por 2-0.

Otros resultados: Barracas Central 1, Defensa y Justicia 1; Tigre 1, Independiente Rivadavia 1 (viernes); San Lorenzo 1, Instituto 0; Atlético Tucumán 3, Talleres 0; San Martín (San Juan) 1, Gimnasia La Plata 0 (sábado); Unión 1, Huracán 1; Argentinos Juniors 4, Racing 1 (domingo). El partido Independiente-Platense fue aplazado.

Posiciones: zona A: Estudiantes 12 puntos; Barracas 11; Central Córdoba, Huracán 10; Unión, Boca, Defensa 9; Argentinos, Tigre, Belgrano 8; Banfield 7; Newell’s 6; Ind. Rivadavia 5; Racing 4; Aldosivi 3.

Zona B: River 12 puntos; Vélez, San Lorenzo 11; Riestra, Lanús, R. Central 10; Atl. Tucumán 9; San Martín 8; Gimnasia 7; Platense, Sarmiento 6; Talleres, Instituto 5; Godoy Cruz 3; Independiente 2.