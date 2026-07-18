Sale ileso tras choque en la Carretera Nacional

El automóvil terminó con daños materiales luego de salirse de su trayectoria e impactarse contra el camellón central

El operador perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo se desviara hacia su extrema izquierda hasta impactarse. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

El operador perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo se desviara hacia su extrema izquierda hasta impactarse. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un automóvil terminó con daños materiales luego de salirse de su trayectoria e impactarse contra el camellón central de la Carretera Nacional, a la altura de la calle Cerro de las Campanas. A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor no sufrió lesiones.

El accidente involucró a un Mercury Grand Marquis modelo 2001, color blanco y sin placas de circulación, que se desplazaba de sur a norte sobre esa vialidad al momento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, metros antes de llegar al cruce con la calle Cerro de las Campanas, el operador perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo se desviara hacia su extrema izquierda hasta impactarse contra el camellón central.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar.

Después de la valoración médica, los paramédicos confirmaron que el automovilista no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Una vez concluida la revisión, las unidades de emergencia se retiraron del sitio.

El percance dejó únicamente daños materiales en la unidad y afectaciones en la infraestructura del camellón central, sin que se reportaran personas lesionadas ni la participación de otros vehículos.

El conductor se retiró del lugar con todo y vehículo, antes del arribo de las autoridades viales.