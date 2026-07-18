Se lleva Unión Laguna emocionante juego en extra innings sobre los Dos Laredos

La victoria fue para el pitcheo de Mathew Foster (3-3, 2.87) quien en una entrada de trabajo desperdició oportunidad de salvar con dos hits y carrera limpia aceptada, dando una base por bolas y ponchando a un rival. El rescate fue para Luke Albright (1, 11.57) con un tercio de inning, con un pasaporte y un abanicado a su registro.

El veracruzano Erick Rodríguez (1-2, 14.12) fue el derrotado para los de casa en un episodio de labor, de dos imparables, dos carreras limpias, base por bolas y par de ponches.

Unión Laguna (35-41) se adelantó en el segundo inning 1-0 con producción vía pasaporte con bases ocupadas de parte de Albert Lara en los spikes de Yadir Drake, siendo anotación sucia para el registro del texano Tyler Ivey.

En esa misma segunda entrada, Tecos (28-48) le dio la vuelta al pizarrón 3 a 1 con siete hombres que llegaron a batear ante Aldo Montes.

José Rodríguez iniciaba la tanda con infield hit por la tercera base, avanzaba a la antesala tras tiro malo de Eguy Rosario luego de que Alejandro Flores tocara para sacrificarse, y finalmente pisaba el plato con wild pitch del abridor visitante. Ya con Ryan Aguilar también en circulación, triple de Jonathan Araúz al sector central traía las otras dos anotaciones que ponían en ventaja a los de casa.

En jugada de selección luego de batazo de Alí Castillo por la antesala, el score se movió 4-1 para los Binacionales en el quinto capítulo.

La visita comenzó a armar la remontada entre la sexta y séptima entradas. Ante Jonathan Haab, Eguy Rosario, empujaba con hit al jardín central a Edward Olivares para recortar camino 4 a 2. En el inning de la suerte la igualada a 4 se dio frente al relevo de Darío Gardea, quien permitió tres imparables consecutivos, el último productor de una rayita de parte de Nick Torres, y con rola de Edward Olivares, Albert Lara también alcanzaba la registradora.

En la décima entrada Algodoneros se fue al frente con vuelacercas solitario de Edward Olivares al jardín izquierdo para el 5-4 parcial ante Taylor Williams, sin embargo, Cade Gotta respondía dando doble de aire contra esa barda para que anotara Jonathan Araúz el empate a 5 frente al relevo de Mathew Foster, que desperdiciaba oportunidad de salvar.

Con Erick Rodríguez en la loma, los guindas tomaron control del juego 7-5 gracias a elevado de Albert Lara al jardín derecho y hit productor de Nick Torres al mismo sitio, anotando Eguy Rosario y Julian Escobedo, respectivamente.

La novena Binacional vendió cara la derrota al acercarse 7-6 con pasaporte a Cade Gotta teniendo casa llena, anotando Alejandro Flores, dejado de herencia por Miguel Vázquez. Con los senderos congestionados, Luke Albright ponchaba sin tirarle a Alí Castillo para finalizar el encuentro tras 3 horas con 41 minutos de ardua batalla y conseguir así su primer rescate del calendario.

El local Tyler Ivey (5.0IP, 3H, 1C, 11K, 1BB) enfrentó a Aldo Montes (4.1IP, 4H, 2CL, 3K) en el duelo de abridores.

Adolfo Ramírez (0.2IP, 1K) y el zurdo Gilberto Luna (1.0IP, 1H) también lanzaron por los de casa. Desfilaron desde el bullpen visitante Guadalupe Chávez (1.2IP, 1H, 2K), Ryan Hendrix (1.0IP, 2K), Jacob Barnes (1.0IP, 2K) y Thomas McIlraith (1.0IP, 1K).

Adrian de Horta (0-3, 6.19) está anunciado como probable abridor por parte de los Dos Laredos para el segundo juego de la serie, a disputarse este sábado 18 de julio en el nido texano a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E LAG 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 7 13 2 TECOS 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 8 2

PG: Mathew Foster (3-3, 2.87); PP: Erick Rodríguez (1-2, 14.12); SV: Luke Albright (1, 11.57); HR: Edward Olivares 1 (LAG).