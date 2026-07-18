Los Bravos aplastan 15-1 a los Rangers

El lanzador de los Bravos de Atlanta, Chris Sale (51), trabaja en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Ranger de Texas, el viernes 17 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)

El lanzador de los Bravos de Atlanta, Chris Sale (51), trabaja en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Ranger de Texas, el viernes 17 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)

ATLANTA (AP) — Chris Sale lanzó siete entradas en blanco, permitiendo solo dos hits, y Drake Baldwin, Matt Olson y Austin Riley conectaron jonrones por Atlanta durante una explosión ofensiva de 19 hits, mientras los Bravos aplastaron la noche del viernes por 15-1 a los Rangers de Texas.

Sale (10-6) se convirtió en el 27.º jugador de las Grandes Ligas en alcanzar 2.700 ponches en su carrera cuando ponchó al campocorto dominicano de los Rangers, Ezequiel Duran, en la quinta entrada.

Baldwin se fue de 4-3 con una base por bolas y cinco carreras impulsadas.

Los Rangers habían ganado ocho de sus últimos 10 juegos contra abridores zurdos, pero quedaron superados ante Sale.

El abridor de los Rangers, Cal Quantrill (3-2), duró cuatro entradas y permitió 11 hits y seis carreras con un máximo de temporada de 86 lanzamientos. Fue relevado por el dominicano Emiliano Teodo, quien permitió dos carreras en 1 2/3 entradas en su debut en las Grandes Ligas.

Los nueve titulares de los Braves conectaron al menos un hit, y siete consiguieron por lo menos dos.