Vuelca en el Colosio, queda lesionado y es llevado al IMSS

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para controlar la circulación, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad, la cual fue trasladada al corralón. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para controlar la circulación, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad, la cual fue trasladada al corralón. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una camioneta terminó volcada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la calle Arteaga, luego de un accidente vial atribuido al exceso de velocidad y una maniobra realizada sin las debidas precauciones. El conductor fue trasladado para valoración médica, mientras autoridades municipales realizaron las diligencias correspondientes.

La unidad involucrada es una camioneta Dodge Ram 700, modelo 2018, propiedad de la empresa Breco Transportes, la cual era conducida por Antonio, de 44 años de edad.

Tras el percance, el operador fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica para descartar lesiones derivadas del accidente.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para controlar la circulación, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad, la cual fue trasladada al corralón.

De acuerdo con el dictamen preliminar elaborado por la autoridad vial, la volcadura ocurrió debido a que el conductor no respetó el límite de velocidad permitido, condujo de manera temeraria o negligente y efectuó un cambio de dirección sin tomar las precauciones necesarias.

Las maniobras para retirar el vehículo concluyeron una vez que se aseguró la zona y se restableció la circulación sobre ese tramo del bulevar, mientras las autoridades dieron por finalizadas las actuaciones derivadas del accidente.