Indaga la FGJE tentativa de robo en patios ferroviarios

El sistema de videovigilancia captó a dos trabajadores cuando presuntamente trasladaban varios costales con producto agrícola

NUEVO LAREDO, TAM .- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciaron una investigación por una tentativa de robo de mercancía registrada en los patios ferroviarios de la empresa Kansas City, luego de que personal de seguridad detectó una maniobra irregular durante las labores de vigilancia en esas instalaciones.

De acuerdo con la información disponible, el sistema de videovigilancia captó a dos trabajadores cuando presuntamente trasladaban varios costales con producto agrícola desde un vagón de carga hacia una camioneta estacionada en el lugar.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, los dos sospechosos abandonaron la operación y huyeron del sitio, dejando la unidad utilizada con la mercancía en su interior.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Como parte de la intervención, las autoridades aseguraron la camioneta y los costales recuperados, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía mantiene las investigaciones para identificar y localizar a los probables responsables, además de establecer su posible participación en estos hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.